Cappotti uomo, con Boggi domina il connubio tra classico e sportivo

La stagione invernale è ormai alle porte e dalle principali sfilate di alta moda emerge che all’uomo moderno piace essere brillante, attivo ed elegante indipendentemente dal genere di momento della giornata.

Via quindi alla ricerca di un equilibrio perfetto, che sappia unire comfort e sartorialità, in un mix che permetta all’uomo cosmopolita di affrontare al meglio i mille impegni quotidiani.

Le case di moda hanno così iniziato a sperimentare con i tessuti, pensati per la vita di ogni giorno, soluzioni ricercate dai colori classici in grado di fornire ulteriore eleganza ad ogni capo.

Le giacche, i cappotti, ma anche i pantaloni vengono riscoperti con una doppia anima, al fine di consentire a chi li indossa movimento, protezione e stile in ogni occasione e momento della giornata.

Boggi Milano, tra i punti di riferimento della moda maschile italiana nel mondo, simbolo di eleganza e contemporaneità, propone nella sua nuova collezione A/I 2018-19, una rivisitazione della figura del gentleman, portandolo a una nuova concezione di stile che mischia il classico e lo sportivo.

Un connubio tra classico e sportivo che è visibile in ogni capo della collezione, dalle giacche ai pantaloni, fino agli imprescindibili cappotti uomo Boggi Milano, sempre contraddistinti per stile e qualità dei materiali utilizzati.

Svariati, sono i modelli di cappotto proposti in questa nuova collezione dall’azienda milanese, dal classico doppiopetto in Jersey, che offre una vestibilità aderente che sottolinea la figura dell’uomo e realizzato in Jersey di lana, che esalta ancora di più l’incredibile sartorialità del capo.

Non mancano anche le soluzioni monopetto in calda flanella di lana Loro Piana Storm System, tessuto impermeabile e resistente al vento, allo sporco e alla neve, un capo perfetto per il business man in viaggio e confezionato con una comoda vestibilità, un classico rivisitato in chiave moderna perfetto per l’uomo che ama vestirsi con ricercatezza e classe.

Boggi Milano propone anche il doppiopetto, come quelli in tessuto Yak, che esaltano l’eccellenza sartoriale italiana, disponibile anche in modelli slim fit in grado di sottolineare la figura maschile. Un capo evergreen che non può mancare nel guardaroba di ogni uomo, perfetto per completare outfit eleganti e raffinati.

A completare la collezioni di cappotti uomo di Boggi ci sono i capi realizzati in cashmere, lavorati in tessuto pregiato che esaltano la figura dell’uomo elegante, ma anche soluzioni più sportive come quelle in Jersey, con pettorina e cappuccio, un capo rivisitato in una chiave più moderna grazie anche alla funzionalità del tessuto e ad un aspetto estetico casual, adatto ai molteplici appuntamenti della giornata.