Calcio, sorridono Licata e Canicattì: pesante sconfitta per l’Olimpica Akragas

Domenica positiva per le agrigentine che disputano i campionati di Eccellenza e Promozione.

Nel massimo campionato regionale, Licata e Canicattì hanno battuto con il medesimo risultato, 2-1, rispettivamente Cus Palermo e Mazara. Grazie a questo successo le due formazioni si sono portate in testa alla classifica con 12 punti.

In Promozione, l’unica nota stonata arriva dall’Akragas che perde malamente contro il Salemi per 3-1.

Vittoria a sorpresa per il Casteltermini contro l’ex capolista Albatross Fair Play superato in classifica al Don Carlo Misilmeri che ha battuto a sua volta per 3-0 la Libertas Racalmuto. Nella sfida tra “ultime della classe”, la Gattopardo si è imposta a Villabate per 3-2.

Ecco di seguito i risultati e le classifiche

ECCELLENZA GIRONE A – 5^ Giornata – Ore 15:30

Alba Alcamo – Partinicaudace 0-0 ore 18:30

Città di Sant’Agata – Nuova Città di Caccamo 5-0

Dattilo Noir – Geraci 3-2

Licata – C.U.S. Palermo 2-1

Mazara – Canicattì 1-2

Mussomeli – Castellammare Calcio 94 2-0

Parmonval – Sport Club Marsala 1912 1-1 giocata sabato

Polisportiva Castelbuono – Pro Favara 0-2

Classifica

Mazara 12

Canicattì 12

Licata 12

Città di Sant’Agata 11

Dattilo Noir 11

Geraci 7

Mussomeli 7

Castellammare Calcio 94 6

Pro Favara 6

Parmonval 5

Sport Club Marsala 1912 5

Alba Alcamo 5

C.U.S. Palermo 3

Nuova Città di Caccamo 3

Partinicaudace 2

Polisportiva Castelbuono 1

Prossimo turno – 14/10/18

C.U.S. Palermo – Mazara

Canicattì – Alba Alcamo

Castellammare Calcio 94 – Parmonval

Geraci – Mussomeli

Nuova Città di Caccamo – Licata

Partinicaudace – Polisportiva Castelbuono

Pro Favara – Dattilo Noir

Sport Club Marsala 1912 – Città di Sant’Agata

PROMOZIONE GIRONE A – 5^ Giornata – Ore 15:30

Balestrate – Cinque Torri Trapani 2-1

Casteltermini – Albatros Fair Play 1-0

Don Bosco Partinico – Vallelunga 2-1

Kamarat – Oratorio S. Ciro e Giorgio 1-1

Libertas 2010 – Don Carlo Misilmeri 0-3

Salemi 1930 – Olimpica Akragas 3-1

Villabate – Football Club Gattopardo 2-3

Vis Borgo Nuovo – Monreale 0-1

Classifica

Don Carlo Misilmeri 13

Salemi 1930 12

Monreale 12

Albatros Fair Play 10

Oratorio S. Ciro e Giorgio 10

Casteltermini 9

Olimpica Akragas 8^

Balestrate 7

Don Bosco Partinico 7

Football Club Gattopardo 6

Libertas 2010 4

Kamarat 4

Villabate 3^

Vis Borgo Nuovo 3

Vallelunga 3

Cinque Torri Trapani 3

^Un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 14/10/18

Albatros Fair Play – Balestrate

Cinque Torri Trapani – Salemi 1930

Don Carlo Misilmeri – Casteltermini

Football Club Gattopardo – Vis Borgo Nuovo

Monreale – Libertas 2010

Olimpica Akragas – Don Bosco Partinico

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Villabate

Vallelunga – Kamarat