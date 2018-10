Il dott. Alessandro Accurso Tagano titolare della Libreria agrigentina IL MERCANTE DI LIBRI è stato riconfermato Coordinatore Regione Sicilia S.I.L. (Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai).

Nel corso dell’anno, il dott. Accurso Tagano ha ottenuto, per i librai e cartolibrai siciliani , molti risultati che fino a un anno fa erano utopistici e impensabili, quali: la consegna dei libri il giorno precedente della messa in vendita, e non lo stesso giorno come era precedentemente; il calcolo del reso “immediato”, e non dopo 60 giorni come avveniva in precedenza; l’organizzazione di eventi di caratura nazionale, come , fra gli altri, la venuta in Sicilia per più tappe dello scrittore Stefano Benni o come quella del giornalista Attilio Bolzoni; un controllo delle consegne dei corrieri; una gestione del credito più flessibile.

Questa sua attività non è passata inosservata, infatti ha ottenuto il Premio Nazionale Alessio Di Giovanni “per la qualificata attività di promozione dei libri”, ed è candidato ad essere eletto nell’Ufficio di Presidenza Nazionale S.I.L., elezioni che si svolgeranno a Roma il 5 Novembre prossimo.