La pallavolo agrigentina juniores si rimette in moto. Il Petrarca Volley, una delle maggiori compagini del volley provinciale, dal prossimo 28 settembre alle 17, presso la palestra della scuola elementare Esseneto, farà ripartire i corsi di avviamento alla pallavolo per ragazzi e ragazze dai 5 ad i 14 anni. Suddivisi in turni per fasce d’età e di livello di gioco, gli allievi saranno seguiti dall’istruttore federale Angelo Cinquemani, ex atleta di serie A, e dal suo staff di collaboratori.

Nel corso degli allenamenti, in programma tutti i mercoledì e venerdì pomeriggio, i nuovi atleti agrigentini avranno l’opportunità non solo di apprendere le tecniche della disciplina della pallavolo ma di entrare a far parte di un gruppo che disputerà attività agonistiche e ricreative durante il corso della nuova stagione 2018/2019. Il Petrarca Volley punta da sempre sui giovani al fine di formare in casa i giocatori e le giocatrici di tutte le proprie formazioni investendo sui talenti locali per non esaurire il movimento pallavolistico ad Agrigento.