È partita la stagione 2018/19 della Real Basket di Agrigento del presidente Alessandro Bazan. Dopo la riapertura al pubblico del Palasport Pippo Nicosia, impianto gestito dalla Real Basket, è già un successo di iscrizione e partecipanti. Martedì 11 settembre ripartono le lezioni di minibasket, dirette da Alessio Bazan e Beatrice Esposto. Da quest’anno la Real Basket è l’unica società satellite della Fortitudo Agrigento che oltre a dare la possibilità a tutti i tesserati del Minibasket di seguire le partite in casa della Fortitudo Moncada Agrigento gratuitamente, metterà a disposizione giocatori e staff per alcuni incontri condivisi con ragazzi e genitori.

Il responsabile del settore giovanile della Real Basket Agrigento, Gianni Portannese, dichiara: “Abbiamo oramai un numero consistente di bambini e bambine, la stagione appena trascorsa ha visto partecipare circa 150 bambini al Mini Basket, da questanno avremo anche i ragazzi del settore giovanile della Fortitudo che ci hanno affidato per la continuazione della loro formazione tutti i tesserati dai 13 anni in su, a tal proposito ci prefigiamo un obbiettivo ancora maggiore visti i risultati fin qui raggiunti e per questo abbiamo voluto Coach Francesco Anselmo a capo di tutto il nostro settore tecnico. Francesco oltre ad essere un allenatore Nazionale è laureato alla scuola del Coni di Roma ed è stato premiato dal Presidente Malagò con la Palma di Bronzo. Puntiamo alla crescita dell’individuo ancor prima della crescita sportiva e per questo faremo incontri mirati con i genitori dei nostri tesserati per condividere informazioni utili alla loro sana crescita. Siamo già a buon punto con l’organizzazione della stagione che è appena cominciata che questanno ci vedrà impegnati nei campionati di Minibasket dove la stagione scorsa abbiamo primeggiato su tutte le categorie, a livello provinciale arrivando quarti, a livello regionale nella categoria esordienti che ha visto convocato un proprio tesserato Adriano Bazan al Jamboree Nazionale che si è svolto a Montecatini. Poi parteciperemo a tutti i campionati giovanili dall’under 13 alla under 18”.