Diramati questa mattina a Palermo i calendari dei quattro gironi del campionato di Promozione. L’Olimpica Akragas è stata inserita nel girone A.
Ecco il nuovo calendario 2018-19:
ANDATA: 9/09/18 – RITORNO: 6/01/19
ORE: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE: 14:30
CASTELTERMINI – OLIMPICA AKRAGAS ETS
DON BOSCO PARTINICO – DON CARLO MISILMERI
KAMARAT – ALBATROS FAIR PLAY
LIBERTAS 2010 – BALESTRATE
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
VALLELUNGA – MONREALE CALCIO
VILLABATE – CINQUE TORRI TRAPANI
VIS BORGO NUOVO – SALEMI 1930 F.C.
ANDATA: 16/09/18 | | RITORNO: 13/01/19
ORE: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE: 14:30
ALBATROS FAIR PLAY – VILLABATE
BALESTRATE – CASTELTERMINI
CINQUE TORRI TRAPANI – VIS BORGO NUOVO
DON CARLO MISILMERI – KAMARAT
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO – VALLELUNGA
MONREALE CALCIO – DON BOSCO PARTINICO
OLIMPICA AKRAGAS ETS – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
SALEMI 1930 F.C. – LIBERTAS 2010
ANDATA: 23/09/18 | | RITORNO: 20/01/19
ORE: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE: 14:30
BALESTRATE – OLIMPICA AKRAGAS ETS
CASTELTERMINI – SALEMI 1930 F.C.
DON BOSCO PARTINICO – FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
KAMARAT – MONREALE CALCIO
LIBERTAS 2010 – CINQUE TORRI TRAPANI
VALLELUNGA – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
VILLABATE – DON CARLO MISILMERI
VIS BORGO NUOVO – ALBATROS FAIR PLAY
ANDATA: 30/09/18 | | RITORNO: 27/01/19
ORE: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE: 15:00
ALBATROS FAIR PLAY – LIBERTAS 2010
CINQUE TORRI TRAPANI – CASTELTERMINI
DON CARLO MISILMERI – VIS BORGO NUOVO
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO – KAMARAT
MONREALE CALCIO – VILLABATE
OLIMPICA AKRAGAS ETS – VALLELUNGA
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – DON BOSCO PARTINICO
SALEMI 1930 F.C. – BALESTRATE
ANDATA: 7/10/18 | | RITORNO: 3/02/19
ORE: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE: 15:00
BALESTRATE – CINQUE TORRI TRAPANI
CASTELTERMINI – ALBATROS FAIR PLAY
DON BOSCO PARTINICO – VALLELUNGA
KAMARAT – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
LIBERTAS 2010 – DON CARLO MISILMERI
SALEMI 1930 F.C. – OLIMPICA AKRAGAS ETS
VILLABATE – FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
VIS BORGO NUOVO – MONREALE CALCIO
ANDATA: 14/10/18 | | RITORNO: 10/02/19
ORE: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE: 15:00
ALBATROS FAIR PLAY – BALESTRATE
CINQUE TORRI TRAPANI – SALEMI 1930 F.C.
DON CARLO MISILMERI – CASTELTERMINI
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO – VIS BORGO NUOVO
MONREALE CALCIO – LIBERTAS 2010
OLIMPICA AKRAGAS ETS – DON BOSCO PARTINICO
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – VILLABATE
VALLELUNGA – KAMARAT
ANDATA: 21/10/18 | | RITORNO: 17/02/19
ORE: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE: 15:00
BALESTRATE – DON CARLO MISILMERI
CASTELTERMINI – MONREALE CALCIO
CINQUE TORRI TRAPANI – OLIMPICA AKRAGAS ETS
KAMARAT – DON BOSCO PARTINICO |
LIBERTAS 2010 – FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
SALEMI 1930 F.C. – ALBATROS FAIR PLAY
VILLABATE – VALLELUNGA
VIS BORGO NUOVO – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
ANDATA: 28/10/18 | | RITORNO: 24/02/19
ORE…: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE….: 15:00
ALBATROS FAIR PLAY – CINQUE TORRI TRAPANI
DON BOSCO PARTINICO – VILLABATE
DON CARLO MISILMERI – SALEMI 1930 F.C.
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO – CASTELTERMINI
MONREALE CALCIO – BALESTRATE
OLIMPICA AKRAGAS ETS – KAMARAT
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – LIBERTAS 2010
VALLELUNGA – VIS BORGO NUOVO
ANDATA: 4/11/18 | | RITORNO: 27/02/19
ORE: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE: 15:00
ALBATROS FAIR PLAY – OLIMPICA AKRAGAS ETS
BALESTRATE – FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
CASTELTERMINI – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
CINQUE TORRI TRAPANI – DON CARLO MISILMERI
LIBERTAS 2010 – VALLELUNGA
SALEMI 1930 F.C. – MONREALE CALCIO
VILLABATE – KAMARAT
VIS BORGO NUOVO – DON BOSCO PARTINICO
ANDATA: 11/11/18 | | RITORNO: 3/03/19
ORE: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE: 15:00
DON BOSCO PARTINICO – LIBERTAS 2010
DON CARLO MISILMERI – ALBATROS FAIR PLAY
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO – SALEMI 1930 F.C.
KAMARAT – VIS BORGO NUOVO
MONREALE CALCIO – CINQUE TORRI TRAPANI
OLIMPICA AKRAGAS ETS – VILLABATE
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – BALESTRATE
VALLELUNGA – CASTELTERMINI
ANDATA: 18/11/18 | | RITORNO: 10/03/19
ORE: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE: 15:00
ALBATROS FAIR PLAY – MONREALE CALCIO
BALESTRATE – VALLELUNGA
CASTELTERMINI – DON BOSCO PARTINICO
CINQUE TORRI TRAPANI – FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
DON CARLO MISILMERI – OLIMPICA AKRAGAS ETS
LIBERTAS 2010 – KAMARAT
SALEMI 1930 F.C. – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
VIS BORGO NUOVO – VILLABATE
ANDATA: 25/11/18 | | RITORNO: 17/03/19
ORE: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE: 15:00
DON BOSCO PARTINICO – BALESTRATE
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO – ALBATROS FAIR PLAY
KAMARAT – CASTELTERMINI
MONREALE CALCIO – DON CARLO MISILMERI
OLIMPICA AKRAGAS ETS – VIS BORGO NUOVO
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – CINQUE TORRI TRAPANI
VALLELUNGA – SALEMI 1930 F.C.
VILLABATE – LIBERTAS 2010
ANDATA: 2/12/18 | | RITORNO: 24/03/19
ORE: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE: 15:00
ALBATROS FAIR PLAY – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
BALESTRATE – KAMARAT
CASTELTERMINI – VILLABATE
CINQUE TORRI TRAPANI – VALLELUNGA
DON CARLO MISILMERI – FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
LIBERTAS 2010 – VIS BORGO NUOVO
MONREALE CALCIO – OLIMPICA AKRAGAS ETS
SALEMI 1930 F.C. – DON BOSCO PARTINICO
ANDATA: 9/12/18 | | RITORNO: 31/03/19
ORE: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE: 16:00
DON BOSCO PARTINICO – CINQUE TORRI TRAPANI
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO – MONREALE CALCIO
KAMARAT – SALEMI 1930 F.C.
LIBERTAS 2010 – OLIMPICA AKRAGAS ETS
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – DON CARLO MISILMERI
VALLELUNGA – ALBATROS FAIR PLAY
VILLABATE – BALESTRATE
VIS BORGO NUOVO – CASTELTERMINI
ANDATA: 16/12/18 | | RITORNO: 7/04/19
ORE: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE: 16:00
ALBATROS FAIR PLAY – DON BOSCO PARTINICO
BALESTRATE – VIS BORGO NUOVO
CASTELTERMINI – LIBERTAS 2010
CINQUE TORRI TRAPANI – KAMARAT
DON CARLO MISILMERI – VALLELUNGA
MONREALE CALCIO – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
OLIMPICA AKRAGAS ETS – FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
SALEMI 1930 F.C. – VILLABATE