Google torna in città, non per organizzare grandi eventi riservati ad ospiti prestigiosi, ma per aggiornare la celeberrima Google Street View.

Questa mattina una delle caratteristiche Google Cars è stata notata in città da un nostro lettore che ha inviato la foto al nostro numero #Whatsapp 3920041016.

Dunque, prossimamente, la visione stradale della città su Google sarà aggiornata.

Chissà che qualcuno non si riconosca lungo una delle strade cittadine.