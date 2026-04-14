Agrigento, inaugurata “Lo Slancio” a Villa Bonfiglio: festa, fede e 2000 cannoli

Ad Agrigento si è respirata un’atmosfera carica di emozione, festa e speranza in occasione dell’inaugurazione della nuova tenda “Lo Slancio”, allestita all’interno della suggestiva Villa Bonfiglio.

L’evento ha richiamato una folla numerosa, con la partecipazione delle più alte cariche ecclesiastiche e istituzionali del territorio, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per la comunità locale.

La partecipazione delle istituzioni e della comunità

La cerimonia si è svolta in un clima di grande condivisione, diventando un momento simbolico di unione tra cittadini, autorità religiose e rappresentanti delle istituzioni.

“Lo Slancio” si propone infatti come un punto di riferimento per attività sociali e iniziative dedicate alla solidarietà, rafforzando il senso di comunità e accoglienza.

Protagonista il pastry chef Giovanni Mangione

A rendere ancora più speciale la serata è stata la presenza del noto pastry chef Giovanni Mangione, che insieme ai suoi collaboratori — Venerino, Stefania, Carmen, Gaetano, Lidia, Andrea, Concetta e Pasqua — ha dato vita a una creazione straordinaria.

Una maxi torta con oltre 2000 cannoli

Il momento più atteso è stato senza dubbio la presentazione di una maxi torta composta da oltre 2000 cannoli, farciti con ricotta fresca proveniente da Santo Stefano Quisquina.

Un vero capolavoro di pasticceria che ha attirato centinaia di persone, creando lunghe file di visitatori desiderosi di assaggiare una delle eccellenze della tradizione siciliana.

Il successo dell’iniziativa

Intervistato durante l’evento, Giovanni Mangione ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della serata: “È stato un grandissimo successo, tantissime persone in fila per degustare i cannoli” ha dichiarato.

Un risultato che conferma non solo l’apprezzamento per la qualità del prodotto, ma anche la forza degli eventi capaci di unire cultura, tradizione e comunità.

Un evento che valorizza il territorio

L’inaugurazione de “Lo Slancio” rappresenta un esempio concreto di come iniziative locali possano promuovere valori positivi, coinvolgere la cittadinanza e valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio agrigentino.

Tra fede, condivisione e tradizione culinaria, Agrigento ha vissuto una serata indimenticabile, destinata a lasciare il segno.