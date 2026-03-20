Agrigento: mostra contro stereotipi di genere al Tribunale

AGRIGENTO – È stata inaugurata oggi al Tribunale di Agrigento la mostra dedicata al superamento degli stereotipi di genere, un progetto che unisce arte, cultura e istituzioni con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e contrastare le discriminazioni. L’iniziativa, già presentata a Palermo a ridosso della Giornata internazionale della donna, segna ora una nuova tappa significativa nel cuore della giustizia agrigentina, dove resterà visitabile fino al 19.

Promossa dal Comitato Pari Opportunità presso la Corte d’Appello di Palermo e sostenuta dall’Associazione Nazionale Magistrati distrettuale, la mostra nasce dalla volontà di diffondere un messaggio forte e attuale: gli stereotipi di genere sono ancora radicati nella società e richiedono un impegno culturale costante per essere superati.

Arte nei tribunali: un progetto innovativo

L’esposizione si distingue per il suo carattere innovativo: non una semplice raccolta di opere, ma un percorso immersivo in cui spazio e contenuto si fondono. L’allestimento, curato dall’architetta Alessandra Bughi e dalla designer Stefania Follese, trasforma gli ambienti del tribunale in un’esperienza visiva e simbolica capace di coinvolgere il pubblico.

Portare l’arte all’interno dei palazzi di giustizia rappresenta una scelta precisa. L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo educativo della cultura, rendendola uno strumento concreto per contrastare pregiudizi e “veleni” sociali che ancora oggi influenzano il modo di pensare e di agire.

Stereotipi di genere: un problema ancora attuale

Il tema centrale della mostra riguarda la persistenza degli stereotipi, che attraversano epoche e contesti geografici. Dalla marginalizzazione della figura femminile nelle società antiche fino alle forme più sottili di discriminazione contemporanea, il problema resta attuale.

Anche oggi, infatti, emergono episodi e atteggiamenti che rivelano una sottovalutazione della donna, talvolta espressa attraverso il linguaggio o giudizi legati al genere e all’età. Dinamiche che, oltre a riflettere una cultura ancora diseguale, possono contribuire ad alimentare fenomeni più gravi come la violenza di genere.

Cultura e arte come strumenti di cambiamento

La mostra si propone quindi come un vero e proprio strumento di sensibilizzazione. L’arte diventa un mezzo per stimolare riflessione, generare consapevolezza e promuovere un cambiamento culturale profondo.

L’inaugurazione di oggi ad Agrigento rappresenta un passaggio chiave di questo percorso: portare il dibattito all’interno delle istituzioni significa riconoscere che la costruzione della parità passa anche dalla cultura e dall’educazione.

Un messaggio che si diffonde, coinvolge e invita a guardare la realtà con occhi nuovi, nella consapevolezza che solo superando gli stereotipi è possibile costruire una società più equa.