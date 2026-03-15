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Mandorlo in Fiore 2026: il Premio Ugo Re Capriata al gruppo folkloristico del Messico

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By Redazione

Il Premio Ugo Re Capriata 2026, conferito dall’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Agrigento, è stato assegnato al gruppo folkloristico del Messico per l’eccezionale capacità di rappresentare, con autenticità ed energia, la ricchezza culturale e le tradizioni popolari del proprio Paese.

Cultura e tradizione in scena

Attraverso coreografie coinvolgenti, costumi ricchi di significato simbolico e una straordinaria espressività musicale e scenica, il gruppo ha saputo trasmettere al pubblico lo spirito più autentico della cultura messicana.

Ogni esibizione si è trasformata in un momento di grande intensità artistica, capace di unire spettacolo e tradizione e di creare un forte legame emotivo con gli spettatori.

Un ponte tra popoli e culture

La partecipazione del gruppo messicano al Mandorlo in Fiore ha rappresentato un vero e proprio ponte tra popoli e tradizioni, incarnando pienamente i valori che da sempre caratterizzano la storica manifestazione agrigentina.

Il premio riconosce infatti non solo la qualità artistica delle esibizioni, ma anche la capacità del gruppo di interpretare lo spirito del festival: dialogo tra culture, amicizia tra i popoli e valorizzazione delle diversità attraverso l’arte e la tradizione.

Un messaggio che continua a rendere il Mandorlo in Fiore di Agrigento uno degli eventi internazionali di folklore più significativi nel panorama culturale mediterraneo.

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