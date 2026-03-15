Mandorlo in Fiore 2026: il Messico vince il Tempio d’Oro

È il Messico il vincitore della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Il gruppo folkloristico si è aggiudicato il prestigioso Tempio d’Oro nella giornata conclusiva della storica manifestazione agrigentina.

Il Tempio d’Argento è stato assegnato alla Colombia mentre quello di bronzo alla Georgia.

A causa del maltempo, la cerimonia finale non si è svolta nella tradizionale e suggestiva Valle dei Templi, ma è stata ospitata al Palacongressi di Agrigento, dove si sono esibiti i gruppi internazionali protagonisti del Festival Internazionale del Folklore.

La premiazione dei vincitori

A consegnare il Tempio d’Oro al gruppo vincitore sono stati il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e il coordinatore della manifestazione Carmelo Cantone.

Sul secondo gradino del podio si è classificato il gruppo della Colombia, premiato dal presidente della Provincia Giuseppe Pendolino.

Il terzo posto è stato invece conquistato dalla Georgia, premiata dal presidente della Camera di Commercio Giuseppe Termini.

Gli altri premi della manifestazione

Nel corso della cerimonia conclusiva sono stati assegnati anche numerosi altri riconoscimenti.

Il premio per il miglior costume dell’edizione è andato all’Ucraina, consegnato dal colonnello Nicola De Tullio.

Il premio “Casesa” è stato invece assegnato alla Serbia, mentre il premio della stampa “Ugo Re Capriata” è stato conquistato ancora una volta dal Messico.

Il premio per la migliore musica della manifestazione è stato attribuito all’Ungheria, con la targa consegnata dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo.

Miss Primavera del Mandorlo in Fiore

Durante la serata è stata proclamata anche la Miss Primavera del Mandorlo in Fiore: il titolo è andato a Valentina, rappresentante proprio del gruppo dell’Ungheria.

Si chiude così la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, che anche quest’anno ha celebrato ad Agrigento l’incontro tra popoli, culture e tradizioni provenienti da ogni parte del mondo.