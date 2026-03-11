Il gruppo “Compagnia Infantil Hueyilatoani del Messico” è stato insignito del prestigioso “Premio Claudio Criscenzo”, istituito dall’AIFA (Associazione International Folk Agrigento), organizzatrice del Festival Internazionale del Folklore “I Bambini del Mondo”, giunto alla sua ventitreesima edizione. Il premio, assegnato nell’ambito del 78° Mandorlo in Fiore di Agrigento, riconosce al gruppo messicano la capacità di trasmettere le proprie tradizioni popolari, i valori di pace e amicizia, e l’identità culturale attraverso danze e canti, nonché la grande empatia dimostrata con il pubblico. La cerimonia di premiazione, condotta dallo storico presentatore del festival Giuseppe Moscato e da Rosi Mandracchia, ha visto la partecipazione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e di Giovanni Di Maida e Luca Criscenzo.

Durante la serata, sono stati consegnati anche i riconoscimenti speciali offerti dai partner de “I Bambini del Mondo”. Il Panathlon International Club di Agrigento, club service internazionale riconosciuto dal CIO, ha conferito un Premio speciale al gruppo Escuela de Formación en Danza Folklórica Xahila Manzù della Costa Rica, per la promozione dell’etica, del fair play e dei valori culturali dello sport. La presidente Antonella Attanasio e il past president Pasquale Mauro hanno consegnato il premio, motivandolo con la capacità del gruppo di trasformare la danza in un messaggio di pace, unendo tradizione e speranza attraverso gesti antichi e canti.

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne nelle Arti, nelle Professioni e negli Affari) ha assegnato il suo Premio speciale al Polish Folk Dance Group Szczecinianie della Polonia. La president Antonella Attanasio e la past president Cettina Sala hanno consegnato il premio, sottolineando la leggerezza dell’infanzia e la profondità delle tradizioni antiche espresse nelle danze del gruppo, che hanno trasformato ogni passo in un seme di pace.

Il Festival “I Bambini del Mondo” ha consolidato la sua collaborazione con la Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presieduta da Enza Ierna, che promuove il concorso “Italia: immagini e pensieri” riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali. Il disegno premiato è stato quello di Daria Dimitrova del gruppo “Nessebar” della Bulgaria.

Un momento significativo della serata è stato dedicato all’UNICEF Italia, partner storico di AIFA. Il Comitato UNICEF Agrigento, presieduto dalla prof.ssa Lilly Bruna, ha assegnato la Pigotta, la bambola simbolo della raccolta fondi UNICEF, alla bambina e al bambino più piccoli del Festival: Monica Ibarra Centeno, 7 anni, del Costa Rica, ed Emiliano Robles Rojas, anche lui 7 anni, del Messico. La Pigotta, chiamata ALICE in ricordo di una ragazza scomparsa, rappresenta un simbolo di pace e memoria.

La serata è stata arricchita dalla presenza di artisti che hanno collaborato con Claudio Criscenzo, il “papa” del Festival a cui è intitolato il Premio. Un video messaggio dal Messico è arrivato da Valentina Buzzurro, giovane attrice agrigentina, definita dalla stampa un astro nascente delle produzioni messicane. Il musicista, autore, compositore e cantante Daniele Guastella ha dedicato al Festival e a Claudio Criscenzo la sua ultima canzone “La Pace che verrà”.

Il Festival “I Bambini del Mondo” prosegue con altri spettacoli dedicati alle scuole agrigentine, in programma oggi e giovedì al Teatro Pirandello alle ore 9:00 e 11:00. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 10:30, nella Valle dei Templi, si terrà la tradizionale “Passeggiata della Pace e della Fraternità”, durante la quale “I Bambini del Mondo” lanceranno il loro messaggio di pace e fratellanza tra i popoli, leggendo alcuni passi della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”. Sempre sabato sera, alle ore 16:30, presso i locali della Chiesa Madonna della Provvidenza, si terrà la suggestiva “Preghiera interreligiosa – I Popoli per la Pace”, dove “I Bambini del Mondo”, ognuno con la propria religione e lingua, pregheranno per la Pace nel Mondo.