Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento: navette gratuite e treni turistici per la giornata finale

n occasione della giornata conclusiva della 78ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, prevista domenica 15 marzo ad Agrigento, saranno attivati servizi speciali di mobilità per facilitare l’arrivo di cittadini e turisti.
Le aziende di trasporto TUA SRL e SAIS Trasporti S.p.A. metteranno infatti a disposizione navette gratuite per raggiungere il centro città e le principali aree della manifestazione.
Orari del servizio navetta
Il servizio sarà attivo nelle seguenti fasce orarie:
- 08:00 – 15:30
- 16:30 – 19:00
Le navette permetteranno di ridurre il traffico nel centro cittadino e facilitare gli spostamenti durante l’evento.
Parcheggi disponibili e collegamenti
I visitatori potranno lasciare l’auto nei parcheggi predisposti e utilizzare le navette per raggiungere le zone della manifestazione.
Parcheggio BLU – Piano San Gregorio
Navetta diretta verso Piazza Ugo La Malfa (Parcheggio Arancione).
Parcheggio VERDE – Viale Sicilia – Fontanelle
Collegamento con Piazzale Rosselli.
Saranno inoltre previste corse dedicate verso la Valle dei Templi, dove si svolgerà lo spettacolo conclusivo del festival con l’assegnazione del tradizionale Tempio d’Oro.
Come raggiungere lo spettacolo finale al Tempio della Concordia
Per chi ha acquistato il biglietto dello spettacolo finale previsto alle ore 14:00 presso il Tempio della Concordia, si consiglia di utilizzare le navette con partenza dal Parcheggio Arancione di Piazza Ugo La Malfa, il punto più comodo per raggiungere l’area dell’evento.
Al termine della cerimonia, i partecipanti usciranno dall’area del Tempio di Ercole, dove saranno presenti le navette per il rientro verso i parcheggi:
- Piano San Gregorio (BLU)
- Piazza Ugo La Malfa (ARANCIONE)
- Viale Sicilia – Fontanelle (VERDE)
Treni turistici sulla Ferrovia dei Templi
Nel fine settimana conclusivo del festival, sabato 14 e domenica 15 marzo, saranno attivi anche i collegamenti turistici della Ferrovia dei Templi.
L’iniziativa, promossa da Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani, prevede 28 treni turistici tra:
- Stazione di Agrigento Centrale
- la Valle dei Templi
- Porto Empedocle
Il viaggio permetterà a turisti e cittadini di raggiungere comodamente i luoghi degli spettacoli attraversando uno dei siti archeologici più suggestivi d’Italia.
Sabato 14 marzo: giornata dedicata alle scuole
La giornata di sabato sarà dedicata in particolare a scuole e gruppi organizzati.
Con partenza dalle stazioni di Agrigento Centrale o Stazione di Agrigento Bassa, i viaggiatori potranno raggiungere il Giardino della Kolymbethra, suggestivo accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi.
Per le classi è prevista una tariffa agevolata di 4 euro per studente, con ingresso gratuito per un accompagnatore per ogni classe.
Domenica 15 marzo: accesso alla Valle dei Templi
Domenica 15 marzo l’ingresso alla Valle dei Templi sarà consentito solo ai possessori del biglietto per lo spettacolo finale del Mandorlo in Fiore.
Per visitare il Giardino della Kolymbethra sarà invece richiesto un contributo simbolico di 1 euro a partecipante, con prenotazione online.