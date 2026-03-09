Mandorlo in Fiore ad Agrigento, maxi torta della pace da 200 kg: 1500 persone in fila per l’assaggio

Grande partecipazione ieri sera in piazza Cavour per uno degli eventi più attesi del Mandorlo in Fiore 2026. Migliaia di persone provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori regione hanno preso parte alla serata tra spettacoli, gruppi folkloristici e momenti di intrattenimento, che hanno animato il centro cittadino fino a tarda sera.

Protagonista assoluta dell’evento è stata la maxi torta della pace da 200 chilogrammi, realizzata davanti al pubblico e dedicata alla celebre manifestazione internazionale che ogni anno richiama ad Agrigento visitatori da tutto il mondo.

La maxi torta del Mandorlo in Fiore

La gigantesca torta è stata realizzata dal noto pastry chef Giovanni Mangione, insieme ai colleghi Gaetano Rota, alla lady chef Pasqua con il figlio Gabriele, e alla lady chef Concetta Piazza.

Il dolce, ispirato al tema del Mandorlo in Fiore, è stato preparato con ingredienti tipici della tradizione siciliana: pan di Spagna alla vaniglia, farcitura con ricotta fresca, bagna all’arancia, frutta candita e mandorle in pasta reale. Una creazione scenografica e simbolica, pensata per celebrare pace, condivisione e tradizione gastronomica siciliana.

Il taglio della torta con il sindaco di Agrigento

Il momento più atteso della serata è stato il taglio della maxi torta, affidato al sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e all’assessore Carmelo Cantone, che hanno dato ufficialmente il via alla distribuzione delle porzioni al pubblico presente in piazza.

Subito dopo centinaia di persone si sono messe in fila per poter assaggiare il dolce.

Più di 1500 persone in fila per l’assaggio

A fine serata, il pastry chef Giovanni Mangione ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa.

«È stato un grandissimo successo anche dal punto di vista organizzativo», ha dichiarato. «Abbiamo visto oltre 1500 persone in fila per assaggiare la maxi torta».

L’evento ha rappresentato uno dei momenti più partecipati del Mandorlo in Fiore ad Agrigento, confermando ancora una volta il forte legame tra tradizione culinaria, cultura e spettacolo che caratterizza la storica manifestazione.