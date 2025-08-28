Agrigento: presentata l’edizione 2025 dell’Athena Festival

AGRIGENTO – Casa Sanfilippo ha ospitato, questa mattina, la presentazione dell’edizione 2025 dell’Athena Festival, in programma il 29 e 30 agosto al Chiostro del Museo Archeologico.

Alla conferenza hanno preso parte il promotore dell’iniziativa, Alessandro Accurso Tagano, Patrizia Cesari, che presenterà gli incontri insieme a Paola Gaglio, e il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta.

La rassegna è realizzata con il sostegno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Il festival, che da anni porta ad Agrigento alcune tra le voci più interessanti della narrativa italiana, aprirà venerdì 29 agosto con Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri, che presenterà per Mondadori “Quel fazzoletto color melanzana”, seguito del fortunato esordio “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni”. Nella stessa giornata debutta ad Agrigento Rosita Manuguerra, cresciuta a Favignana e formata alla Scuola Holden, con il romanzo d’esordio “Malanima” pubblicato da Feltrinelli.

Sabato 30 agosto sarà la volta di Alessandra Selmi, già ai vertici delle classifiche con “La prima regina” (Nord), e di Antonella Giuffrè, autrice de “La seminatrice di coraggio” (Tre60), romanzo storico insignito del Patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali.

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la consegna del Premio Speciale “Athena Michela Murgia”, istituito nel 2023 in memoria della scrittrice scomparsa. Dopo Francesca Maccani e Simona Sparaco, il riconoscimento 2025 andrà alla giornalista e scrittrice licatese Ester Rizzo, autrice di saggi e romanzi dedicati alla storia e ai primati delle donne. A lei sarà consegnata l’opera unica realizzata dal laboratorio artigianale “Sikelia Art”, che ogni anno firma il premio.

Con questa edizione, l’Athena Festival conferma la sua vocazione a dare spazio alle voci femminili più significative del panorama letterario italiano, intrecciando memoria, identità e contemporaneità nel cuore della Valle dei Templi.