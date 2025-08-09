Search
HomeDai ComuniAgrigentoAkragas: amichevoli estive per mettere minuti nelle gambe e benzina nel motore

Akragas: amichevoli estive per mettere minuti nelle gambe e benzina nel motore

AgrigentoSportCalcio

Published on

By Redazione
spot_img

L’Akragas SLP ha definito il programma delle amichevoli estive, tappe fondamentali per costruire la condizione fisica in vista dell’inizio della stagione. Gli allenamenti congiunti serviranno a mettere minuti nelle gambe, testare schemi e inserire gradualmente tutti gli effettivi nei meccanismi di gioco voluti da mister Seby Catania.

Si parte domenica 10 agosto alle ore 17:00 allo stadio Esseneto con un allenamento congiunto contro il Football Club Vittoria ASD. Un primo test utile per iniziare a misurare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione e presentarsi al pubblico agrigentino.

Subito dopo, il 12 agosto, i biancazzurri affronteranno in trasferta la Sancataldese, allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo. Una gara su un campo storicamente impegnativo, che metterà alla prova la tenuta atletica della squadra e offrirà preziosi spunti sullo stato di forma generale.

Dopo la pausa di Ferragosto, si riprende a faticare all’Esseneto. Il 20 agosto, sempre all’Esseneto, sarà la volta dello Sciacca, ex squadra del difensore Alfonso Cipolla, per un altro allenamento congiunto che rappresenta anche un incrocio personale ricco di motivazioni.

Ultimo appuntamento in programma, almeno per ora, è quello del 24 agosto: trasferta a Caltanissetta contro la forte Nissa, allo stadio “Marco Tomaselli”, per un confronto che consentirà di alzare ulteriormente il livello e accumulare ulteriore minutaggio.

Test utili, lavoro quotidiano e applicazione costante: l’Akragas mette benzina nel motore, in attesa che parlino i 90 minuti veri.

Latest articles

Ultime

Arriva il nuovo Calendario della Polizia di Stato 2026

Occhi profondi, sguardi intensi, volti che trasmettono emozioni e stati d’animo. Sono questi i...
Agrigento

“Circolo della Stampa”, presentato il libro di Adalgisa Biondi

Nella splendida cornice del Giardino del Museo diocesano, tra gli agrumi centenari, si è...
Dai Comuni

Realmonte: 450 chili di dolcezza per San Calogero

A Realmonte, la festa di San Calogero, si addolcisce con la mega torta ideata...
Calcio

AKRAGAS SLP, PRIMA SEDUTA ALL’ESSENETO: LE PAROLE CARICHE DI EMOZIONE DI MISTER SEBY CATANIA

Testa bassa, cuore alto e tanto lavoro. È così che riparte l’Akragas Slp, con...

More like this

Ultime

Arriva il nuovo Calendario della Polizia di Stato 2026

Occhi profondi, sguardi intensi, volti che trasmettono emozioni e stati d’animo. Sono questi i...
Agrigento

“Circolo della Stampa”, presentato il libro di Adalgisa Biondi

Nella splendida cornice del Giardino del Museo diocesano, tra gli agrumi centenari, si è...
Dai Comuni

Realmonte: 450 chili di dolcezza per San Calogero

A Realmonte, la festa di San Calogero, si addolcisce con la mega torta ideata...