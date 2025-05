Stadio Esseneto, ratificata la variazione di bilancio:

Il Consiglio Comunale di Agrigento ha ratificato la variazione di bilancio relativa al finanziamento regionale per l’illuminazione dello stadio Esseneto.

L’ennesimo passo compiuto dall’Amministrazione comunale che mette un altro tassello all’importante e fondamentale lavoro svolto dall’assessore Gerlando Piparo che ha portato avanti questo progetto.

Il prossimo passaggio prevede la pubblicazione del bando di gara mentre l’assessore Piparo si dice ottimista sull’imminente avvio dei lavori.

“La città aspetta da troppo tempo questa notizia – spiega Piparo -, intere generazioni di tifosi l’hanno sognato e lo hanno sperato. Questo progetto diventa un segno di speranza. Con i consiglieri comunali abbiamo messo a punto tutto ciò che la politica doveva fare. Stiamo dimostrando di guardare al futuro, con un lavoro certo. Domani saranno aperte le buste per l’affidamento della palestra polivalente, dopo 42 anni un’eterna incompiuta avrà una gestione. Abbiamo completato le strutture chiuse da tempo che gli agrigentini non hanno potuto usufruire, stiamo dando la possibilità a tanti ragazzi di praticare sport e avere gli stimoli necessari per crescere in maniera sana” ha concluso Piparo.