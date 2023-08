Alcune piattaforme offrono la possibilità di scaricare il loro software per giocare da mobile, ma molte altre non hanno ancora previsto questa funzionalità. Una lacuna importante, tenendo presente che molti giocatori preferiscono la modalità app di casino online come tipo di esperienza, senza dover essere obbligati ad utilizzare un browser. Vanno presi in considerazione anche dei fattori meno favorevoli nei migliori casino online italiani, dalle criticità che riguardano le operazioni bancarie alle rigorose verifiche sull’identità, andiamo ad esaminare al microscopio quali sono. Tutte le piattaforme di gioco da noi esaminate come i casino non AAMS, dispongono di concessioni rilasciate da enti regolatori affidabili.

Avrai la possibilità di giocare a slot con un layout classico 5×3, oppure con griglie particolari, con simboli a tema, colori sgargianti ed effetti sonori accurati. Prima ancora di depositare, infine, potrai ottenere anche un bonus senza deposito, quando verifichi la tua identità. Jackpot City è un nome che potrebbe non suonarti familiare, ed a ragione, perché è un casino online AAMS entrato in Italia nel 2023. Eppure, si tratta di un brand attivo dal 1998, che viene ogni anno premiato da un numero maggiore di utenti. Ti anticipiamo che i risultati ci indicano come migliore in assoluto Jackpot City, un casinò online abbastanza giovane nel mercato italiano.

I bonus di benvenuto senza deposito immediato sono un’offerta che viene fatta ai nuovi iscritti di portali di gioco, casino, portali scommesse, lotterie e così via. Infine, le tipologie di giochi offerti sono praticamente sterminate, e in continua evoluzione. Gli sviluppatori presenti nei migliori casinò online europei, per fare un esempio, sfornano in continuazione grafiche e interfacce nuove ed accattivanti, per garantire una qualità di gioco sempre all’altezza dei palati più fini. Non funziona secondo le regole dell’ADM, ma fornisce facilmente servizi di gioco d’azzardo per i giocatori locali. I proprietari di questo sito web hanno integrato una fantastica sezione di slot e scommesse sportive che potete provare senza problemi. Sì, l’età minima è 18 anni per partecipare legalmente nei casinò fisici, sale da gioco o casinò online. Pertanto per legge, chi non è maggiorenne non può giocare nei portali di gioco d’azzardo. Solitamente vengono effettuati dei rigidi riscontri per verificare l’identità dei giocatori e per assodare che abbia tutti i requisiti richiesti per registrarsi in una piattaforma digitale. Questa piattaforma permette di giocare a una vasta gamma di giochi da casino, come roulette, poker, slot, blackjack e molto altro.

Il Librabet casino offre un’ampia gamma di giochi da casinò, tra cui slot machine, giochi da tavolo e giochi dal vivo, tutti disponibili nella sezione LibraBet casino live. Anche i migliori casinò non AAMS infatti non godono di certi vantaggi che possiamo trovare su quelle italiane. Dopo aver chiarito quali sono gli elementi da prendere in considerazione per individuare i portali più convenienti, potrete effettuare un’analisi sulla base della tipologia di giochi, offerte e servizi che più rispondono alle vostre necessità. Dato che i tavoli con i dealer live sono il posto giusto per gli appassionati delle puntate alte, vogliamo assicurarvi che le piattaforme di Evolution Gaming sono anche in grado di gestire puntate molto ingenti. Quel che lo distingue da altri svaghi sta nel fatto che offre la possibilità di vincere soldi reali e, potenzialmente, ottenere Jackpot stellari!

Ad esempio per le slot in Italia devono avere un RTP che si attesta almeno al 90%. I casinò online in Italia non chiudono mai i battenti, questo significa che si potrà accedere alla varietà di giochi a qualsiasi ora e ogni giorno della settimana. Avrai bisogno soltanto di un dispositivo fisso o mobile e di una connessione internet, senza doverti attenere alle fasce orarie di apertura o ai giorni di chiusura. Questo casino dall’aspetto moderno permette ai giocatori di effettuare depositi scegliendo tra decine di metodi diversi, inclusa la PostePay, le criptovalute. PriBet Casino è un casino nella top di piattaforme online per gli italiani per tanti motivi. Innanzitutto questa piattaforma offre la possibilità di pagare anche in criptovalute adeguandosi alle nuove tendenze di mercato. Iscriversi su uno dei migliori casinò sicuri presenti sul mercato varia a seconda della piattaforma, però non è niente di difficile. I metodi di pagamento accettati da questo casino online AAMS ADM, per un deposito o un prelievo, sono il giusto compromesso tra metodi tradizionali e più innovativi.

Abbiamo avuto modo di conoscere in precedenza la situazione dei casinò online legali in Italia. Come abbiamo visto, il gioco d’azzardo è oggi consentito ed è stato regolamentato nella nostra Penisola nel 1998 con la legittimazione delle scommesse sportive. Sette anni più tardi l’AAMS (oggi ADM) viene incaricato tramite apposita legge alla tutela del settore, al rilascio delle certificazioni per le piattaforme legali e al bando dei siti gambling del mercato nero. Come vi abbiamo anticipato nel precedente paragrafo, i gambler italiani preferiscono le Slot. Un gusto che, se vogliamo dirla tutta, condividono con i giocatori di tutto il mondo, visto che le macchine a rullo sono il gioco universalmente più gettonato.

Pronto alla sfida? Ecco i tornei dei casinò online

I migliori siti sono quelli che offrono la più diversa e vasta gamma di slot, di modo che un giocatore possa capire quali sono le sue preferite. TI abbiamo presentato una lista dei migliori bonus casinò online disponibili in Italia al momento. Ovviamente ognuno si differenzia dall’altro in base a requisiti, cifre, e tipologia di bonus differente. In ogni caso trovi anche molto casino online sicuri con requisiti di puntata molto basse come per esempio quello di Bwin. I bonus deposito casinò sono i bonus di benvenuto più frequenti, e solitamente i migliori.

La licenza AAMS ADM (o concessione GAD) è uno strumento che tutela i giocatori e permette di capire quali sono davvero, tra i molti siti disponibili in Italia, i casinò online legali. La sicurezza è un aspetto davvero importante ed il nostro sito segue tutte le linee guida imposte dai Monopoli di Stato, oltre ad adottare una filosofia incentrata sul rispetto del Gioco d’Azzardo sicuro e responsabile. Vi abbiamo fornito una lista più che attendibile dei casinò online italiani sicuri e con soldi veri. Abbiamo compilato questo elenco solo dopo aver verificato opportunamente la presenza effettiva della licenza AAMS (oggi ADM) e i giochi. Su ogni piattaforma suggerita potete sì esercitarvi in modalità demo ma anche vincere soldi veri scommettendo sulle versioni real money degli articoli in catalogo. Riconoscere i migliori casino online è facile e non richiede particolare esperienza nel settore. Seguendo le nostre indicazioni imparerai rapidamente ad individuare i casinò online sicuri e potrai vivere un’esperienza serena e legittima. Per rispondere a queste – e altre – domande, Casinò sul web ha realizzato la Guida definitiva ai migliori siti di casinò online, con annesse le qualità e i vantaggi più importanti e imprescindibili che ogni operatore deve saper proporre ai propri clienti. I giocatori possono trovare tante selezioni di giochi diversi su questa piattaforma creati da tanti provider diversi. I nuovi utenti possono contare su un bonus di benvenuto molto ampio che arriva fino a un massimo di 500 euro, con l’aggiunta di giri gratis.

Nell’ambito dei casino legali AAMS, Lottomatica riveste dunque un ruolo di primo piano e a livello di popolarità vanta, da mesi, la prima posizione nelle quote di mercato. La popolarità del casinò è dovuta sicuramente ai concorsi a premi e alle lotterie, oltre che alla sua capillare presenza in Italia tramite le agenzie di scommesse sportive. Questi sono certamente gli elementi che hanno influenzato anche la crescita della sua proposta online. Per quanto riguarda i bonus con deposito e i bonus dedicati agli utenti già iscritti è invece necessario completare la procedura di ricarica del conto. Accedendo alla pagina dei regolamenti riguardanti i singoli bonus, inoltre, spesso si incontra il tab “Iscriviti a questa promozione”, pertanto per ricevere il bonus desiderato si deve prima di ogni altra cosa eseguire la registrazione allo stesso. Per gli amanti dei giochi di slot, inoltre, periodicamente i casinò AAMS indicono dei tornei che consentono di ottenere un ottimo cashback su alcuni titoli selezionati.

NetBet offre il 100% dei primi tre depositi, fino ad un massimale complessivo di 600€ (200€ per ricarica) e 200 Free Spins. I giri gratis sono distributi in trance da 20 e disponibili sulle slot indicate nel regolamento. Per ottenere il Fun Bonus è necessario inserire in fase di ricarica i codici CASINO1, CASINO2 e CASINO3. Inserendo il codice 50NETBET all’iscrizione si ricevono 50 Free Spins dopo la registrazione. Il bonus di benvenuto si attiva dopo il primo deposito ed è un bonus pari al 300% del primo deposito fino a 300€. Inoltre ad ogni nuovo giocatore spettano 55€ senza deposito e 200 free spin una volta convalidato il conto. Il prossimo futuro del gioco online in Italia è ancora piuttosto sconosciuto e difficile da prevedere.

Quali sono i migliori siti di Slot Online

Di seguito, infatti, troverai tutti i migliori casinò che si sono contraddistinti. Tra gli strumenti specifici adottati dalle singole case da gioco ci sono il limite di deposito giornaliero e mensile, l’autoesclusione dal gioco e dei test di autovalutazione per misurare eventuali comportamenti patologici. I giocatori inesperti potrebbero essere attratti dalla prospettiva di vincita e bonus offerti da questi siti, ma non avrebbero alcuna sicurezza di poter riscuotere realmente l’eventuale vincita ottenuta. Le percentuali che vedete in alto sono relative agli RTP dei differenti giochi sui casinò italiani presi in esame. Ci teniamo a precisare che si tratta di valori verificati nel momento in cui scriviamo questo approfondimento e che per tale ragione potrebbero non corrispondere ai tassi futuri di ciascuna delle categorie ludiche. L’RTP delle Slot è ben rappresentato dall’attraente Blood Suckers della NetEnt che si fa notare con il suo 98%, mentre per le macchine a rullo con jackpot progressivo segnaliamo il 94.22% della Jackpot Giant che va oltre la soglia. Per quanto riguarda le Roulette RNG quella europea fa segnare un 97.30%, mentre il Perfect Blackjack stacca tutti con il 99.58%.

Migliori slot con jackpot tra i casinò online sicuri AAMS

I casinò online che abbiamo esaminato si sono rivelati, nella maggior parte dei casi, efficienti e all’avanguardia, con un’ampia gamma di giochi e metodi di pagamento affidabili. L’iter per ottenere la certificazione ADM/AAMS è piuttosto lungo e, soltanto per presentare la richiesta i casinò online devono dimostrare di avere alcuni requisiti inerenti il fatturato e la stabilità dell’azienda che li gestisce. Nel momento in cui i servizi presenti sul portale superano il vaglio dell’ADM, otterranno il permesso di esporre nell’homepage del sito (comunemente nel footer) il logo del mezzo timone tricolore. Seguendo i 9 punti riportati all’inizio della recensione e giocando esclusivamente sui casino online ADM AAMS riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, non incontrerete alcuna truffa, scam, né correrete il rischio del furto dei dati personali. Come abbiamo detto, la crittografia SSL è indispensabile per la protezione di queste informazioni, mentre i titoli dotati di RNG non consentono manomissioni da terze parti. La possibilità di contattare in qualsiasi momento il servizio assistenza, inoltre, è un’ulteriore garanzia per affrontare efficacemente qualsiasi problematica possiate riscontrare sui portali.

AAMS è un’ente statale dedicata alla certificazione e regolamentazione del gioco, sia fisico che online. Un casino online, per poter operare in Italia, deve ottenere la licenza AAMS, che viene rilasciata successivamente ad una serie di verifiche e controlli a tutela dei consumatori. I casinò AAMS sono dotati inoltre di sistemi di sicurezza basati sulla crittografia digitale per garantire la privacy degli utenti, la legalità delle sessioni di gioco e le transazione economiche. Chi ama l’atmosfera dei casinò terrestri, pertanto, potrà ritrovare gran parte di quell’adrenalina partecipando alle sessioni di gioco live…non manca davvero nulla! Che si tratti di roulette, poker, baccarat, sic bo o blackjack, i migliori provider hanno creato una grande varietà di software che permettono di accedere alle trasmissioni diretta da studi di tutto il mondo e, in alcuni casi, gli host sono anche italiani. Chi ama le scommesse con le carte francesi avrà certamente visto o sentito parlare della roulette o del tradizionale “21”! Grazie ai casinò AAMS è possibile giocare Live o contro un software virtuale, divertendosi con i più celebri giochi di carte internazionali. La caratteristica più interessante di queste categorie di gioco sta nel fatto che non si limitano a proporli solo nella loro versione classica, ma è possibile trovare un gran numero di varianti, famose (come il Poker Hold’em) o meno (come Mini Roulette). Negli ultimi mesi molto nuovi casino online italiani sono entrati a far parte del nostro mercato regolamentato, dopo aver passato con successo una serie rigorosa di processi di controllo e verifica per poter ottenere la licenza o concessione GAD.

I casino online italiani autorizzati 2023, ovvero casino legali in Italia, sono le migliori piattaforme di giochi per divertirsi legalmente e in piena sicurezza. I casino online italiani sono in grado di offrire ambienti di gioco sicuri e capaci di garantire la piena tutela della privacy, rispettando tutte le norme vigenti in materia. I casino legali online sono una garanzia per i giocatori, perché sono siti di gioco che rispettano a pieno la normativa prevista dall’AAMS e offrono un’ambiente di gioco che è controllato, corretto e che tutela l’utente da tutti i punti di vista. Che decidiate di giocare nei nuovi casino online 2023 oppure che optiate per un operatore storico, troverete ovunque un’incredibile gamma di giochi, promozioni per farvi giocare gratis e risorse per divertirvi responsabilmente. Scoprite il ruolo dell’AAMS ed il suo impegno nel promuovere il gioco d’azzardo sicuro nel nostro paese. I casino online autorizzati sono una realtà tutto sommato piuttosto recente in Italia ed hanno rappresentato una vera rivoluzione nel mercato dell’intrattenimento.

I casino AAMS collaborano con tutte le principali istituzioni a livello nazionale per il Gioco Sicuro e Responsabile, oltre che con diverse associazioni per la tutela dello stato di salute dei giocatori con un comportamento problematico. I casino AAMS sono gli unici consentiti per il gioco online, che sia poker, blackjack, slot online, bingo o scommesse. Inoltre, I casino AAMS, oltre ad offrire percentuali di vincita maggiori rispetto ai terrestri, hanno una maggior tutela nei confronti dei giocatori, evitando al tempo stesso che vengano effettuate attività illecite. I portali con licenza ADM permettono di consultare in ogni momento i termini e condizioni del contratto che viene siglato tra cliente e operatore nel momento in cui il primo crea un account su questo tipo di piattaforma. Non vi sono clausole nascoste e chiunque legga attentamente il regolamento del sito AAMS su cui ha deciso di iscriversi può star certo che, in futuro, non avrà sorprese sgradevoli. Qui vengono infatti riportati tutti i diritti ed obblighi sia del giocatore sia della società che gestisce il casino online. Se si dovessero nutrire dubbi specifici e la sezione FAQ non è in grado di rispondere alle proprie perplessità si può sempre contare sul supporto del team assistenza. Proprio parlando di smartphone, è chiaro che i casino autorizzati online nuovi sono perfettamente compatibili con il gioco mobile, anzi ormai i siti di gioco vengono creati direttamente tenendo in considerazione le nuove tendenze del mercato. I casino mobile sono ormai una realtà affermata e le nuove strategie degli operatori puntano a creare siti adatti alla navigazione via telefono, piuttosto che alla creazione di applicazioni compatibili ai diversi sistemi operativi. L’AAMS monitora costantemente il mercato del gioco d’azzardo online in Italia per assicurarsi che le imprese che offrono questi servizi seguano le regole stabilite.

Dai un’occhiata al casinò al casinoonlineflash.it