Ennesimo successo per la Notte dei Musei, ieri sera, alla pinacoteca dell’ex collegio dei Filippini, nell’ambito del programma di Destinazione Agrigento – Estate 2022. Applaudita la Soulfood band nella corte interna del museo. Stasera spettacolo musicale a Giardina Gallotti con la Sonar band rock. L’appuntamento è per le 21.

La band nata a Sciacca nel 2014 è composta da Salvino Cusumano (tastiere e voce), Carmine Panìco (chitarra e voce), Baldo Miceli (Batteria), Lillo Scoma (Basso) Fabio Schillaci (percussioni) e Giacomo D’Angelo (voce solista).

I Sonar proporanno un nuovo repertorio: musica leggera italiana, swing, twist, melodica partenopea alla Renzo Arbore.

Domani musica anche in piazzetta Purgatorio, via Atenea, a cura di Staikarma, alle 21,30. Animazione per bambine e bambini in città in collaborazione con Euroform.

Apertura sempre domani di Kinéma, Cinema e arti visive al tempio di Giunone.

Venerdì con CNA sarà il momento del Montapertofest, Saperi&Sapori del territorio

con i Quartet Folk in concerto nel borgo di Montaperto.

Quindi, secondo appuntamento con Cinema e arti visive al Tempio di Giunone. Sabato 20 agosto al Caos torna il teatro pirandelliano con il XXII Pirandello Stable Festival. La rassegna teatrale proporrà “L’uomo, la bestia e la virtù”. La stessa sera il Premio Sipario d’Oro al Tempio di Giunone. Infine, a Giardina Gallotti “Non è vero ma ci credo”, commedia brillante di Peppino De Filippo a cura del Gruppo teatrale Caos con la regia di Renato Terranova. Domenica 21 agosto per il Festival Il Mito i Pink Floyd Legend

al Teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio. Da non perdere il Boat Party,

raduno di barche dancing, organizzato da Adriano Varisano a San Leone dalle ore 15.

L’Estate Agrigentina vede insieme il Comune di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi, col patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo. Gli appuntamenti di Destinazione Agrigento con tutte le informazioni sul calendario sono disponibili al link

https://agrigento.comune.digital/eventi/c/0