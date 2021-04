La FIPAV Sicilia aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Fiocchetto lilla“, per porre l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare tra i giovani.In occasione delle gare e degli allenamenti dei prossimi giorni, le società siciliane sono invitate ad indossare un “Fiocchetto lilla” per sensibilizzare la popolazione giovanile sulle conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare e di postare una foto sui propri canali social utilizzando l’hasthatg #FipavSiciliaConFiocchettoLilla e taggando la pagina ufficiale Facebook del Comitato Fipavsicilia.

La FIPAV Sicilia si è data tra le sue attività anche quella di sostenere le campagne di importanza etico sociale rivolte al benessere delle giovani generazioni.Il fine di questa iniziativa “Fiocchetto lilla“, in collaborazione con l’Associazione “ilfilolilla” APS-ETS, il Progetto Clinico le Ginestre e il Centro Clinico Ananke di Gela, è quello di raggiungere attraverso il simbolo del “Fiocchetto lilla” i giovani e quanti gravitano intorno al mondo dello sport.L’obiettivo è sviluppare uno sguardo sensibile verso le problematiche che investono la questione del peso corporeo, della forma fisica per intercettare sul nascere la sofferenza psichica legata ai disturbi del comportamento alimentare che oggi sono la seconda causa di morte tra i giovani.Intercettare in tempo utile i primi segnali è fondamentale; pena la compromissione della qualità di tutta la vita di un giovane.

Scegliere condotte di vita sane, utilizzando lo sport come metodo per costruire una vita di relazione serena è una buona pratica. Saper chiedere aiuto agli educatori e saper sostenere i coetanei in difficoltà è di vitale importanza. Così che nessuno si senta solo e tutti possano avere cura per l’altro.