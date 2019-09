Cartone non ritirato, Firetto sanziona la società SEA

“A seguito di numerose segnalazioni di cittadini per il mancato svuotamento da parte della ditta SEA dei mastelli contenenti carta e cartone, ho dato mandato agli uffici di inviare una lettera di contestazione e la comunicazione della sanzione ex articolo 21 del capitolato. Il disservizio, che si è verificato in molti quartieri di Agrigento, è inaccettabile. Così come ho protestato con la Regione per la decisione di farci conferire a Belpasso o a Bellolampo con aggravio di costi, così come ho avviato una serie di interventi contro gli incivili per l’abbandono di sacchetti di rifiuti per strada e contro lo scorretto conferimento della differenziata, allo stesso modo la ditta va richiamata alle sue responsabilità. La misura è colma!”.

Lo dichiara il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.