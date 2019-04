Agrigento, celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Il palazzo comunale si fascia di blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Il sindaco Lillo Firetto ha ricevuto questa sera in piazza Pirandello, all’interno dell’iniziativa “Nel blu dipinto di blu” , i partecipanti della “passeggiata della salute” promossa dall’Asp di Agrigento in collaborazione con l’Associazione Vitautismo per accendere i riflettori sul tema dell’autismo e far convergere il massimo delle attenzioni della collettività sulle diverse dinamiche connesse al disturbo del neurosviluppo.