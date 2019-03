Si presenta “L’amore imperfetto” di Margherita Biondo

Venerdì 15 marzo, alle ore17.00, nei locali del Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento – Piazza San Giuseppe – avrà luogo la presentazione del libro di poesie “L’amore imperfetto” (Edizioni Medinova) di Margherita Biondo. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Ciak Donna, sarà coordinato da Salvatore Di Salvo e vedrà gli interventi di Angela Megna, Fausto D’Alessandro, Alessandro Mario, Daniela Spalanca e Antonio Liotta. Le letture saranno curate da Giusi Carreca.

A breve distanza dalla pubblicazione del romanzo “Veronica che guardava cadere la pioggia”, Margherita Biondo si ripropone al pubblico dei lettori con un testo poetico sull’universale tema dell’amore che viene affrontato attraverso un problematico percorso introspettivo che porta ad indagare sugli istinti e sulle vicende personali.

“Le nostre intime reazioni – afferma l’autrice – sono frutto di un contatto con le parti sconosciute di noi stessi, un contatto possibile solo se ci abbandoniamo alla nostra vulnerabilità perdendoci in un labirinto di interrogativi. Sicuramente non è cosa agevole mettere in discussione emozioni e sentimenti nel processo interiore che va al di là della mera definizione del rapporto fino al parlare di noi stessi di fronte all’amore, soprattutto nella difficoltà di volere sapere se amiamo fino in fondo,come e perché amiamo, chi amiamo e con quali esiti”.

Nel testo vengono evidenziate le componenti intrinseche dell’amore che portano a prendere atto del rapporto, delle certezze e delle incertezze, delle paure e della precarietà di un legame che potrebbe culminare nell’incanto perenne ma anche nell’apprensione e nella precarietà sino ad avvizzirsi e svanire. Un percorso sul sentimento che si snoda tra certezze, dubbi, gioie e dolori, con una trama simile ad un racconto in una silloge di 82 poesie che il lettore dovrebbe avere cura di scorrere, dal prologo all’epilogo, secondo l’ordinata numerazione progressiva.