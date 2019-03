Libero Consorzio: diretta facebook e apertura straordinaria URP per il Mandorlo in Fiore

Le immagini salienti del 74° Mandorlo in Fiore “sbarcano” in diretta su Facebook.

Gli appuntamenti ed i momenti maggiormente significativi dell’evento saranno, infatti, trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Libero Consorzio Comunale di Agrigento:“Urp informa”.

Le dirette partiranno oggi pomeriggio alle 18:00 con la Fiaccolata dell’amicizia e, proseguiranno alle 21:00 con La notte bianche dei Patrimoni Unesco.

Infine, domenica 10 marzo dalle 10:00 alle 18:00 diretta straordinaria da Girgenti e dalla Vale dei Templi per la giornata conclusiva del Festival internazionale del folklore.

In questo modo anche gli utenti più remoti o di altri Paesi avranno modo di potere assistere in “diretta” ai momenti salienti del Festival contribuendo alla promozione dell’Evento.



Parte, inoltre, un piano “straordinario” di assistenza ai Cittadini, Utenti ed ai Visitatori in occasione della Festa del Mandorlo in Fiore.



Il piano , elaborato dal Settore Stampa e URP del Libero Consorzio di Agrigento (ex Provincia Regionale) prevede l’apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Vittorio Emanuele e del chiosco informativo di Piazza Aldo Moro che rimarranno aperti anche sabato e domenica prossima in orario antimeridiano per fornire informazioni ed assistenza ai numerosi turisti e visitatori che in occasione della Festa del Mandorlo in Fiore giungono numerosi nella Città dei Templi. Verrà, inoltre, potenziato il Gazebo di Porta V, ubicato nel cuore della Valle dei Templi, teatro della manifestazione conclusiva della Festa del Mandorlo, che rimarrà aperto sabato 10 marzo in orario antimeridiano e domenica 11 marzo dalle 9 – alle 18.



Nelle stesse fasce orarie sarà operativo anche un call center di assistenza agli Utenti al Numero verde 800315555 e 800236837 ai quali i visitatori potranno rivolgersi per chiedere informazioni in tempo reale su eventi, collegamenti, disponibilità alberghiere, transitabilità, punti di ristorazione, siti di interesse culturale, ambientale e notizie di pubblico interesse in genere.

L’esperimento era già stato ripetuto con grande successo nelle scorse edizioni della Festa del Mandorlo.

Con questa iniziativa il Libero Consorzio intende potenziare servizi di informazione ed assistenza erogati ai Cittadini, Utenti e visitatori e contribuire, così, alla promozione del territorio e del suo patrimonio culturale .