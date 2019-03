Mandorlo in Fiore, gli appuntamenti del fine settimana

Le performances dei protagonisti coinvolgono i luoghi di aggregazione cittadini: il programma della giornata prevede una grande possibilità di scegliere orari e siti presso i quali vivere la festa del “74^ Mandorlo in Fiore.

Alle 9.30 la Valle, sarà teatro della “Maratona della Concordia”.

Alle 10.00 al Palacongressi convegno sulla dieta mediterranea Patrimonio Unesco sul tema “La mandorla, il mandorlo e il festival del mandorlo in fiore” , e a seguire alle 10.30 in via Atenea le sfilate: le bande del Terre di Sicilia in partenza da Piazza Pirandello e i “Bambini del mondo” che invece arrivano nel salotto cittadino, dopo aver attraversato la città antica. Alle 11.00 al tempio dellaConcordia la musica indiana di Leo Vertunni e Sarvesh Pandit con la danzatrice Valeria Vespaziani, un concerto che si inquadra nell’ambito delle attività dello yoga Patrimonio Unesco. Alle 11.00 appuntamento con i bambini lungo la Via sacra per i giochi di strada. In città a seguire, esattamente in Piazza Cavour alle ore 12.00 si ritroveranno le bande del “Festival Terre di Sicilia “per un concerto, le stesse si sposteranno alle ore 16.00 al Tempio della Concordia. Un pomeriggio che proseguirà ricchissimo di eventi secondo programma, con i “Pomeriggi del Mandorlo” alle 16.00 al Palacongressi che alle 18.00 ospiterà anche lo show cooking diMandorlara , alle 19.00 inaugurazione di una mostra fotografica “ The human temples” a Villa aurea e alle 20.30 al Palacongressispettacolo dei Bambini del Mondo e contemporaneamente al Museo Griffo, la rappresentazione o della Dance Well “ORO -l’arte di resistere” che tra ballo e teatro coinvolgerà gli affetti da Parkinson.

DOMENICA 3 MARZO

-Ore 09.30 / VALLE DEI TEMPLI

16a MEZZA MARATONA DELLA CONCORDIA

Gran Prix Regionale di Mezza Maratona

-Ore 10.00 / PALACONGRESSI-SALA ZEUS

LA MANDORLA, IL MANDORLO E IL FESTIVAL DEL MANDORLO IN FIORE

Convegno scientifico a cura di DIAITA

-Ore 10.30 / GIRGENTI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Sfilata (Piazza don Minzoni, Via Foderà, Piazza Purgatorio, Via Atenea, Porta di ponte, Piazza vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Viale della Vittoria, Piazza Cavour)

-Ore 10.30 / GIRGENTI

FESTIVAL “TERRE DI SICILIA”

Raduno bandistico (Piazza Pirandello, Via Atenea, Porta di Ponte, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Viale della Vittoria, esibizione bande Piazza Cavour)

-Ore 11.00 / TEMPIO DELLA CONCORDIA

WORLD MUSIC

Concerto di musica classica indiana

-Ore 11.00 / VIA SACRA

GIOCHI DI STRADA

Animazione e giochi della tradizione a cura di FIGeSt

-Ore 12.00 / GIRGENTI – PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL “TERRE DI SICILIA”

Concerto bandistico regionale

-Ore 16.00 / TEMPIO DELLA CONCORDIA

FESTIVAL “TERRE DI SICILIA”

Concerto bandistico regionale

-Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL MANDORLO

Accoglienza, laboratori per adulti e bambini curati da “Lo Schiaccianoci”, “Tammura di Girgenti”,” Farm Cultural Park”,”Akralab.

-Ore 18.00 / PALACONGRESSI

MANDORLARA – DOLCI DEL MANDORLO

Laboratorio e show cooking a cura di Euroform

-Ore 19.00 / VILLA AUREA

MOSTRA FOTOGRAFICA

inaugurazione della mostra di fotografie di Annalisa Marchionna “The human temples”

-Ore 20.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Spettacolo (Ingresso 5€)

-Ore 20.30 / MUSEO ARCHEOLOGICO P. GRIFFO

DANCE WELL – ORO. L’ARTE DI RESISTERE

Spettacolo (Gratuito su prenotazione)