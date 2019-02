Rifiuti e tributi, nota dell’assessore Hamel

L’assessore comunale all’Ecologia Nello Hamel informa che sono in via di risoluzione i problemi relativi alla regolamentazione del volantinaggio selvaggio di pubblicità dei supermercati e dell’annullamento delle doppie tassazioni per la Tari dei residenti nel quartiere di Favara Ovest.

Per quanto riguarda il volantinaggio il sindaco ha chiesto una moratoria delle sanzioni per la mancata rimozione delle cassette di raccolta dei volantini, poste davanti ai palazzi in attesa degli incontri che si svolgeranno con i distributori e dell’invio delle diffide alle direzioni centrali delle grandi catene di distribuzione con le quali vengono preannunciate le sanzioni che si andranno ad applicare in conseguenza di una scorretta distribuzione dei volantini in violazione dell’Ordinanza sindacale già vigente dal 2015. Relativamente la problematica dei contribuenti residenti a Favara Ovest che lamentano una doppia imposizione Tari, l’Ufficio Tributi ha già acquisito l’elenco dei soggetti interessati e gli elenchi forniti dagli avvocati Fanara e Di Miceli e la prossima settimana si svolgerà un incontro definitivo con il Comune di Favara dal quale conseguirà la sospensione dei ruoli per le posizioni accertate cui seguirà, in presenza dell’anomalia segnalata, il conseguente annullamento.