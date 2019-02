Una nuova biglietteria on line per il Mandorlo in fiore. Da oggi sarà possibile prenotare on line sul sito https://www.coopculture.it/ i biglietti per assistere, ad Agrigento dal 1 all’10 marzo alla settantaquattresima edizione del Mandorlo in Fiore il tradizionale evento che celebra l’arrivo della primavera segnato dalla fioritura dei mandorli e che coinvolge attivamente il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

L’iniziativa intende valorizzare le espressioni artistiche che appartengono alla tradizione culturale dei popoli, ed in particolare quelle manifestazioni che hanno ottenuto dall’Unesco il riconoscimento come “patrimonio dell’umanità”.

La manifestazione prevede un fitto calendario di eventi e spettacoli, alcuni dei quali a pagamento (con assegnazione del posto), altri gratuiti e di beneficenza (posto unico, senza assegnazione) con prenotazione fino ad esaurimento dei posti, performances open air, in theatre e parade, nonché eventi culturali a latere. Nello specifico sarà possibile prenotare/acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli del Festival che si svolgeranno presso il Palacongressi, Il Museo Pietro Griffo e per lo spettacolo conclusivo della manifestazione che si svolgerà ai piedi del Tempio della Concordia domenica 10 Marzo alle ore 15. L’accesso alla Valle dei Templi per lo spettacolo del 10 marzo è previsto a partire dalle ore 14.

I biglietti degli spettacoli a pagamento (5, 15 o 20 euro più il diritto di prevendita) possono essere acquistati on line tramite il sitowww.coopculture.it o on site dal 1 al 9 marzo presso il Palacongressi dove sarà presente una apposita biglietteria aperta a partire da 1 ora prima dello spettacolo.

I biglietti degli spettacoli gratuiti o di beneficenza possono essere prenotati on line (www.coopculture.it), tramite call center (0922 1839996) e presso le biglietterie del Palacongressi. Si consiglia di utilizzare la modalità del print at home per evitare le file ed accedere direttamente alla sala. Gli spettacoli gratuiti si terranno al Palacongressi e alla sala Zeus presso il Museo Pietro Griffo.

Per quanto riguarda l’evento finale per motivi di sicurezza l’accesso al sito sará consentito solo a 10.000 persone. I biglietti per l’accesso al sito sono 10mila e la distribuzione sará scaglionata nel seguente modo:

Per i tour operator o operatori turistici dal 11 al 24 febbraio 2019 possibilità di prenotazione del biglietto gratuito tramite call center (0922 1839996) con la possibilità di acquisizione di un max di 220 biglietti a tour operator/operatore turistico.

Per i visitatori singoli dal 11 febbraio al 10 marzo possibilità di prenotazione on line (www.coopculture.it), tramite call center (0922 1839996) o biglietteria CoopCulture di Porta V ad Agrigento o biglietteria CoopCulture del Museo Salinas a Palermo con la possibilità di acquisizione di max 5 biglietti a transazione;

10 marzo prenotazione e ritiro presso gli sportelli della biglietteria di Porta V ad Agrigento.

Due le modalità per ritirare il titolo di accesso al sito per il 10 marzo. Attraverso il Print at Home o presso le biglietterie di Porta V ad Agrigento o biglietteria CoopCulture del Museo Salinas a Palermo.