Sanremo 2019: Ultimo e Il Volo favoriti per la vittoria finale

L’attesa per il Festival di Sanremo 2019 è quasi finita. La kermesse canora dedicata alla canzone italiana, divenuta celebre in tutto il mondo, è giunta alla sua 69ª edizione che avrà luogo dal 5 al 9 febbraio nella consueta cornice del Teatro Ariston.

Le novità del Festival di Sanremo 2019

Per il secondo anno di seguito la conduzione del Festival sarà affidata a Claudio Baglioni, al quale come lo scorso anno, è stata affidata anche la direzione artistica. L’amatissimo cantautore, che nella precedente edizione fu affiancato dalla soubrette Michelle Hunziker e dall’attore Pierfrancesco Favino, quest’anno avrà come spalle due professionisti della risata come Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

In particolare, da quest’ultima ci si aspettano momenti di grande ilarità vista la sua impareggiabile bravura nelle imitazioni. Rispetto all’anno scorso c’è anche un’altra novità e riguarda il formato della gara, che non prevede più la divisione in big e nuove proposte: alla competizione partecipano 24 cantanti, di cui 22 già affermati e 2 promossi da Sanremo Giovani 2018, svoltosi nel periodo tra il 17 e il 21 dicembre 2018.

Chi vincerà Sanremo? Ultimo sfida Il Volo

L’elenco finale dei partecipanti alla 69ª edizione si conosce da poco meno di un mese ma tanto è bastato ad appassionati di musica e bookmakers per lanciarsi nei primi pronostici su chi potrebbe trionfare in questa edizione. In tema di scommesse Sanremo 2019 su portali come Eurobet.it è già possibile puntare il principale favorito dei quotisti sembra essere Ultimo. Il successo dell’autore de “Il ballo delle incertezze” viene offerto a 2,00 volte la posta iniziale.

Si tratta della quota più bassa insieme a quella de Il Volo, il trio di giovani che hanno fuso lirica e musica leggera, trionfando nel 2015: il bis dei tre ragazzi è quotato a 4,00. Sempre tra i favoriti troviamo poi un veterano come Nek, offerto a 5,50 e un volto nuovo come Irama, il cui successo viene offerto a 7,00.

Sanremo 2019: i cantanti in gara

Sciorinati gli aspetti più tecnici della manifestazione, possiamo passare all’ingrediente principale del Festival di Sanremo, che è spettacolo, intrattenimento, ma soprattutto musica. Scopriamo dunque un po’ di nomi degli artisti partecipanti.

A questa edizione prenderanno parte esponenti molto noti della musica italiana: artisti storici e che non hanno bisogno di presentazioni come Loredana Berté, Nek e Francesco Renga. Ci saranno poi l’anticonformista Daniele Silvestri, il rock dei Negrita, il romanticismo di Arisa e Paola Turci e il paroliere Simone Cristicchi.

E poi un mix di vecchio e nuovo con Nino D’Angelo e il rapper napoletano Livio Cori, più o meno la stessa formula adottata dall’improbabile duo composto da Patty Pravo e Briga. Presente anche il trio vincitori del 2015

Questo Festival di Sanremo, tuttavia, sembra voler strizzare l’occhio anche a un pubblico più giovane: tra i 24 partecipanti, infatti, ci saranno anche artisti esordienti sul palco dell’Ariston come i rapper Ghemon, reduce dal grande successo del suo album Mezzanotte e Achille Lauro. Spazio anche all’indie di Motta e degli Zen Circus.

E poi gruppi dal sound fresco come gli Ex Otago e i Boomdabash. O ancora, artisti provenienti dall’universo dei talent show come Irama, Enrico Nigiotti ed Einar (uno dei due provenienti da Sanremo Giovani insieme a Mahmood). Sarà la prima tra i grandi anche per Ultimo, che l’anno scorso trionfò nella categoria giovani.