Emergenza rifiuti, Hamel: “Spettanze pagate”, domani la raccolta di umido e carta

L’assessore comunale all’Ecologia, Nello Hamel comunica che il flusso di pagamento per il mese di Dicembre-Gennaio 2019 che consentirà la liquidazione degli stipendi agli operai del servizio Ecologia, sarà in banca nelle prossime ore.

Precisa inoltre che il Comune di Agrigento da oltre un anno ha onorato il pagamento di tutti gli emolumenti dovuti con assoluta puntualità e che il ritardo verificatosi a gennaio di soli pochi giorni, è dovuto ad un errore contabile nella fatturazione delle aziende e alle lungaggini delle procedure di Tesoreria.Appare incomprensibile che pur essendo uno dei Comuni più puntuale di tutta la provincia, in una situazione nella quale altri Comuni hanno ritardi fino a cinque mesi nei pagamenti, si sia sollevata una polemica sproporzionata ed ingenerosa come sproporzionate ed ingenerose sono state le indizioni di due Assemblee con astensione dal lavoro che hanno provocato gravi disagi alla popolazione e problemi al ciclo della differenziata. L’assessore Hamel avvisa infine che domani, mercoledì 30, unitamente all’umido, si procederà alla raccolta della carta che è rimasta non eseguita in alcune strade della città nella giornata di lunedì.