Siculiana, il sindaco Lauricella: “finanziati i lavori di ristrutturazione del Centro Sociale”

L’Amministrazione comunale di Siculiana porta a conoscenza dei cittadini che, con Decreto Dirigenziale n. 28 del 15.01.2019, dell’Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali, è stato ritenuto finanziabile il Progetto “FONDAMENTA – dire, imparare, condividere e fare”, riguardante i lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione del Centro Sociale di Siculiana, da destinare a centro di aggregazione per minori di età compresa tra i 4-18 anni.

Il progetto, presentato dal Comune di Siculiana nell’ambito del Bando – Azione 9.3.1 avente come finalità quella di promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e discriminazione, prevede la realizzazione di un centro di aggregazione che consentirà lo svolgimento di attività ludiche-formative-creative a beneficio dei minori.

In dettaglio le iniziative previste, che si articoleranno sia in momenti di attività strutturata di aggregazione che in momenti di socialità e di libera aggregazione, saranno: attività ricreative, attività culturali e sociali, cineforum, conferenze/dibattiti, attività informatiche e dopo scuola, attività manuali, artigianali e di educazione alimentare, attività laboratoriali, attività ludico/ricreative, attività musicali, attività sportive, visite guidate, orto didattico nel giardino esterno, centro di ascolto e supporto psicologico.

Nell’importo di 500.000 euro sono previsti interventi di ristrutturazione e riqualificazione della struttura quali: opere edili ed impiantistiche, isolamento termico, fornitura di climatizzatori, realizzazione di impianto videosorveglianza, realizzazione di orto didattico, dotazione di apparecchiature e strumenti musicali, allestimenti della sala teatro, schermo gigante e videoproiettore, strumenti per il gioco, la formazione informatica e l’elaborazione video/grafica.

Il sindaco, dott. Leonardo Lauricella, esprime soddisfazione per l’ennesimo obiettivo raggiunto: “questo progetto vuole essere la testimonianza concreta dell’attenzione che questa Amministrazione ha sempre avuto nei confronti dei giovani. La struttura diventerà punto di riferimento per i ragazzi di Siculiana e le iniziative promosse, complementari a quelle offerte dalle Istituzioni scolastiche, sono sicuro, contribuiranno in positivo ad impegnare il pomeriggio dei nostri ragazzi, in maniera costruttiva e formativa. Per il raggiungimento di questo importante risultato, oltre ai Progettisti ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ringrazio il vice-sindaco Enzo Zambito che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione di tale iniziativa attraverso un’attività di coordinamento e di indirizzo che evidenziano la sua sensibilità verso il mondo dei giovani“.