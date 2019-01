“Train… to be cool”, i piccoli del “Capuana” in “gita” con la Polfer

E’ stata una gita un po’ particolare quella fatta oggi da una quarantina di alunni di quinta elementare della scuola Capuana di Aragona.

La scolaresca, infatti, è stata accompagnata lungo il viaggio in treno tra Aragona e Agrigento Centrale, dagli operatori della Polizia Ferroviaria che, nell’inconsueta location itinerante, hanno tenuto una lezione “live” improntata sulla sicurezza.



L’iniziativa ricade nell’ambito del Progetto “Train … to be cool”, attraverso il quale la Polfer sensibilizza gli studenti di ogni ordine e grado sui temi della legalità (rispetto della cosa pubblica e delle regole) e della sicurezza in ambito ferroviario (attraversamento binari, lancio sassi, selfie estremi, ecc.).



Con la spiegazione dei “professori d’eccezione”, i piccoli viaggiatori hanno imparato come intraprendere, senza rischi, un viaggio a bordo treno e come comportarsi in caso di pericolo.

L’entusiasmo è stato contagioso tanto che anche il personale ferroviario ha piacevolmente collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa consentendo l’accesso alla cabina di guida del macchinista.

La giornata si è poi conclusa con la visita agli Uffici ed ai mezzi della Polizia Ferroviaria di Agrigento.

L’iniziativa, oltre ad educare i ragazzi sui suddetti delicati temi, ha anche la finalità di avvicinare i piccoli cittadini di domani alle istituzioni, fornendo ai bambini una visione diversa degli uomini in divisa rispetto a quella, anche inconsapevolmente, fornita dagli stereotipi.