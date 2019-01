La Seap Aragona prepara la trasferta di Battipaglia

Archiviata la vittoria contro la Sifi Kondor Catania, la formazione di coach Francesco Eliseo riprende da oggi pomeriggio la preparazione atletica in vista della gara di sabato 12 gennaio, in trasferta contro l’AllianceInsay Battipaglia. La partita è valida per la dodicesima giornata di andata del campionato di serie B2, girone I.

Il sestetto campano, terzultimo in classifica con 5 punti, è reduce dalla vittoria casalinga per 3 a 2 contro il Castelvetrano. Il match inizia alle ore 18:30 e sarà diretto dal primo arbitro, la signora Paola Scognamiglio e dal secondo arbitro Francesco Esposito. La Seap Aragona partirà alla volta di Battipaglia in pullman venerdì mattina. Coach Eliseo dovrebbe riavere a disposizione l’opposto Valentina Biccheri, assente nella gara contro il Catania per infortunio. Pienamente recuperate la palleggiatrice Martina Baruffi. Tutte le altre atlete sono in ottime condizioni fisiche.

La squadra si allenerà ogni giorno, con sedute in sala pesi, mentre la tecnica e la tattica saranno svolte al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.