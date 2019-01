La Seap Aragona torna in campo, sabato la sfida contro la Sifi Kondor Catania

Ripresa, oggi pomeriggio, degli allenamenti per la Seap Pallavolo Aragona, dopo la pausa per le festività di fine anno. Uno stop non troppo lungo per tornare a concentrarsi sul campionato di serie B2 che riprenderà il prossimo 5 gennaio con l’undicesima giornata del girone di andata.

Le biancazzurre, sabato alle ore 18, ospiteranno al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento, la Sifi Kondor Catania, formazione che occupa il quarto posto in classifica con 18 punti. Si tratta di un avversario temibile che lotta per centrare un posto nei playoff.

La Sifi Kondor Catania è allenata da Alessandro Giovannetti, coach cresciuto ed affermatosi ai massimi livelli al VolleyRò Casal De Pazzi. Il roster della formazione etnea è composto da un buon mix di giovani locali ed atlete più esperte. I punti di forza della Sifi Kondor Catania sono senza dubbio la forte schiacciatrice e capitano Graziella Lo Re, le centrali Silvia Bilardi e Paola Carnazzo. Nel ruolo di opposto gioca Clelia Torre, classe ’99.

L’altro “martello” titolare è Gaia Catania, classe ’98. In regia dovrebbe giocare la giovanissima Jimenez, dopo la partenza della palleggiatrice titolare Jole Dakaj. Il libero titolare è Murru. La Seap Aragona, vice capolista del campionato con 24 punti, punta alla vittoria con il massimo scarto per tenere il passo della prima della classe il Santa Teresa di Riva, in vetta a punteggio pieno con 27 punti. La squadra di coach Francesco Eliseo ha già affrontato in amichevole, prima dell’inizio del campionato, il sestetto catanese.

La Seap Aragona ha vinto sia la gara in casa (3-1) che in trasferta (0-3). La partita di sabato 5 gennaio sarà diretta dal primo arbitro Giuseppe Cutri’ di Roma e dal secondo arbitro Lorenzo De Luca di Latina.