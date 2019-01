A Capodanno riapre il presepe vivente di Montaperto

Capodanno al “presepe vivente di Montaperto”. Dopo un giorno dipausa, oggi, primo gennaio 2019 alle ore 17.30, il Presepe Vivente di Montaperto, riprenderà “vita” per tutti coloro volessero passare il primo giorno dell’anno immersi nella magia e nella tradizione che solo il presepe di Montaperto riesce a trasmettere. Un borgo che sembra essersi fermato nel tempo per prestarsi naturalmente a fare da scenario alla Grotta di Betlemme con la natività, alle casette degli antichi mestieri, ai profumi della tradizione, agli animali. Tutti elementi questi che fanno del Presepe Vivente di Montaperto, un appuntamento imperdibile delle festività agrigentine e non solo. Il presepe rimarrà aperto anche i giorni 5 e 6 gennaio dalle ore 17.30 in poi.