Capodanno, sicurezza: ecco le disposizioni della Questura

In vista delle manifestazioni di piazza che saranno organizzate ad Agrigento e negli altri comuni della provincia in occasione dei festeggiamenti connessi con il fine anno 2018 ed il capodanno 2019, in attuazione alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ed in attuazione delle disposizioni impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Gabinetto del Ministro dell’Interno, la Questura di Agrigento ha emesso apposite ordinanze di servizio per garantire il regolare e sicuro svolgimento dei festeggiamenti di fine anno.

Per il capoluogo è stato previsto il concerto in Piazza Pirandello dei “Tinturia”, con la chiusura della piazza dalle ore 22.00, orario in cui saranno posizionate transenne e sbarramenti fisici che impediranno l’ingresso alle auto nella zona interessata dall’evento.

La piazza sarà presidiata da personale delle Forze di Polizia, muniti anche di metal detector, e da steward fino al massimo della capienza prevista per un massimo di 3.000 persone. Sono stati predisposti il piano sanitario, con la dislocazione delle ambulanze nei pressi della piazza, ed il piano di evacuazione con l’indicazione delle vie di fuga in caso di necessità.

Apposite ordinanze sono state emesse per impedire l’uso di alcolici in prossimità dei luoghi dei festeggiamenti ed il divieto di portare al seguito gli spray urticanti. All’interno dell’ area del concerto è vietato introdurre valigie e trolley, bombolette spray di qualsiasi genere, coltelli, petardi, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bottiglie in vetro e lattine, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli a punta, nonché qualsiasi altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica.

Massiccia è la dislocazione del personale di polizia in servizio per sorvegliare il sereno svolgimento delle feste di fine anno e sono anche stati intensificati i servizi di prevenzione generale.

Analoghi provvedimenti sono stati adottati per i Comuni di Canicattì e Sciacca, nonchè per gli altri centri interessati dai festeggiamenti di fine anno.

Si informa la cittadinanza di prendere posizione per tempo nei luoghi dei festeggiamenti al fine di evitare di non poter partecipare in caso di raggiungimento dei limiti di capienza delle piazze.