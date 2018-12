Torna il “Dolce Presepe”

E ritorna il “Presepe di Cioccolato” nel quartiere di San Giacomo ad Agrigento. Il tema di questo anno è “Amiamo la

Comunità”, e gran parte della Comunità si è impegnata nella realizzazione, con in testa il parroco Don Enzo Sazio.

I preparativi, sono iniziati da circa un mese,ed hanno visto i gruppi Ricamo e Scouts, dedicarsi alla realizzazione delle casette e dei pastori, mentre le creazioni più impegnative sono state fatte da parrocchiani con più esperienza, il tutto al solito nel salone della Chiesa, dove circa 38 anni fà nacque l’idea del Dolce Presepe. Una tradizione consolidata ed attesa nel quartiere, che inizia a superare i confini della città. Ed in onore a ciò, sono stati riprodotti: il teatro di

Siracusa, una salina di Trapani, uno scorcio di Catania ed uno di Ibla, e la torre di Federico II che si trova ad Enna

La nostra amata cittadina è rappresentata dalla Valle dei templi (Concordia, Dioscuri, Ercole) e la fontana di Bonamorone, mentre la Comunità vede le 3 Chiese dell’Unità Pastorale (S.Giacomo,S. Domenico e S.Giuseppe) con dinanzi alcuni personaggi, rappresentanti i diversi componenti dell’Unità pastorale, impegnati in un percorso comune di crescita nella fede e nel viverla insieme con gioia. Perchè il Presepe di Cioccolato, nella sua creazione, esposizione,

è anche incontro fra persone di età e nazionalità diversa, ed occasione per stare insieme, scambiarsi idee e conoscenze.

Si allega la locandina dove è indicato il Programma Natalizio dell’Unità Pastorale, iniziative che si concludono con la

distribuzione del Dolce Presepe, con l’augurio che ognuno comprenda di non essere solo ma in una Comunità che rappresenta proprio questo: una famiglia di famiglie.