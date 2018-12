Torna la “Lotteria della Solidarietà”

Torna anche quest’anno la “Lotteria della Solidarietà”, organizzata dall’Associazione Volontari di Strada Onlus di Agrigento e il cui ricavato è destinato a favore della numerose attività benefiche che la stessa associazione svolge.Grazie alla partecipazione di un ventina di sponsor, saranno assegnati 31 bellissimi premi (il primo è un soggiorno per due persone a Taormina, dall’8 al 10 marzo 2019). L’estrazione si svolgerà il 28 dicembre, dalle ore 17.30, presso la sede dell’associazione (Viale della Vittoria n.313, accanto all’ex bar Uaddan). Un biglietto costa solo 2 euro e si potrà acquistare in sede fino a pochi minuti prima dell’estrazione.Sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di buon anno e per ringraziare tutte le persone che, attraverso le loro donazioni, permettono all’associazione di aiutare concretamente tante famiglie bisognose.