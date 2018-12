Cenone di Capodanno con amici? Le idee più veloci per fare bella figura

Questo è il periodo dell’anno in cui tutti cercano delle idee per il cenone di Capodanno.

Tuttavia, non sempre si hanno le doti e le competenze per preparare un menù da Chef stellato. Che fare, allora?

Ripiegare su piatti semplici è la soluzione migliore, ma non vuole dire però, che si deve scadere nella banalità. Si possono realizzare ricette semplici ma, allo stesso tempo gustose e originali.

Quali? Ecco qualche utile spunto per fare bella figura se si organizza un cenone di Capodanno tra amici.

Si parte, come sempre, dagli antipasti. Preparare qualcosa di semplice e di gustoso non è impossibile se si hanno le idee e i suggerimenti giusti. Ad esempio, si possono preparare delle rotelle di piadina.

Per realizzare la ricetta basterà fare un rotolo con la piadina, dopo averla farcita a proprio piacimento, e tagliarla a rondelle. Semplice e sbrigativa come idea, ma al tempo stesso gustosa.

Si può pensare di preparare il classico tagliere di formaggi e salumi, magari tipici della zona in cui si vive. Per preparare il tutto sarà sufficiente acquistare i prodotti e adagiarli, dopo averli tagliati se necessario, su un tagliere in legno o un vassoio.

Se si cercano, invece, idee per primi piatti da cucinare per il cenone di fine anno, anche qui si possono avere degli spunti utili.

Un esempio? Preparare delle trofie zucchine e gamberetti è semplice e veloce. Il risultato è di quelli che fanno leccare i baffi. Basta veramente poco: si devono far soffriggere le zucchine tagliate a dadini piccoli in un po’ di olio e si dovranno poi aggiungere i gamberetti. Si possono utilizzare anche quelli surgelati. Il condimento sarà pronto in pochi minuti, quindi, prima di iniziare è utile mettere a bollire l’acqua per poi cuocere la pasta. Il tutto poi va amalgamato e servito: un’idea semplice e gustosa. Da provare assolutamente se si vuole fare bella figura ma non si hanno delle grandi doti culinarie.

Anche una buona lasagna fa sempre centro nel cuore degli invitati. Attenzione, però, perché quella tradizionale con il ragù alla bolognese potrebbe essere troppo lunga e difficile da preparare se non si conoscono i segreti di questo condimento. Ecco, allora, che la proposta è quella di preparare una lasagna alternativa. Si possono utilizzare, ad esempio, provola e pesto. Un abbinamento ottimo e un piatto molto veloce da preparare.

Come secondo, invece, si consiglia di andare sul sicuro con il pollo alla birra, una ricetta semplice e di sicuro successo. Per stare sicuri di non sbagliare, se si vuol cercare la ricetta originale del pollo alla birra online, si può fare riferimento a quella che si trova sul portale PrimoChef.it. Questa è, infatti, la vera ricetta, quella che renderà il pollo una vera leccornia. Si può scegliere la birra che si preferisce per preparare la ricetta e basterà seguire quei consigli per avere un risultato unico.

Naturalmente, a Capodanno non potrebbe mai mancare il tradizionale cotechino con lenticchie. Si tratta di una vera e propria tradizione italiana a cui è difficile rinunciare. Lo si deve mangiare alla mezzanotte del 31 Dicembre come portafortuna. Le lenticchie, infatti, sono un simbolo molto forte: denaro e fortuna busseranno alla porta. Il cotechino si cuoce in acqua bollente e le lenticchie vanno preparate come si preferisce.

Per quanto concerne i dolci per il cenone di Capodanno, l’idea migliore è quella di servire un bel pandoro con una crema al mascarpone. Un’idea gustosa e semplice, perché l’unica cosa da preparare è la crema in questione. Bella figura assicurata, specialmente se gli invitati amano i dolci.