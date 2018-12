Dopo anni riprende il festival delle novene al centro storico di Agrigento. Quest’anno i festeggiamenti per il Santo Natale partono dal quartiere di San. Girolamo. Il sindaco Lillo Firetto e l’assessore comunale al centro storico, Nino Amato, sono stati presenti all’apertura delle manifestazioni annunciando che molti altri eventi seguiranno sia in via Atenea che in altre zone del cuore antico della città .