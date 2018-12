Nascondeva un panetto di “Hashish” negli slip, in manette un giovane saccense

Continua, senza tregua, in ogni angolo della provincia, l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestato un giovane saccense, trovato in possesso di un panetto di Hashish

“Perché volete i miei documenti.. cosa ho fatto”. Sono state queste le prime parole che si sono sentiti dire i Carabinieri della Compagnia di Sciacca da un ventenne fermato nel centro storico del paese, che voleva probabilmente giustificare il suo atteggiamento sospetto e cioè il fatto che avesse accelerato il passo alla vista di una pattuglia di Carabinieri, quasi come per voler eludere un possibile controllo. Il suo nervosismo e la circostanza che era appena sceso da un pullman proveniente da Palermo, hanno ulteriormente insospettito i militari dell’Arma. Sono state effettuate così più approfondite verifiche e durante la successiva perquisizione del giovane, una volta tolti i propri indumenti, dal suo slip è uscito fuori un panetto di “Hashish” del peso di circa un etto, subito sequestrato. Nei confronti del giovane, che in quel momento non ha saputo fornire alcuna giustificazione, sono pertanto scattate le manette ai polsi con l’accusa di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

La droga, se ceduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alcune centinaia di euro.

L’attività svolta rientra in una forte intensificazione del contrasto al fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, su tutto il territorio di competenza, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati frequenti i blitz effettuati dai militari dell’Arma in vari centri dell’agrigentino, con numerosi pusher finiti in manette ed un ingente e vario quantitativo di droghe sequestrate.