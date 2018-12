“Sogno di Natale 2018”, al Caos due giorni dedicati alla degustazione di prodotti tipici

In occasione della celebrazione della Festa dell’Immacolata giorno 8 e 9 Dicembre 2018 presso il Caffe’ Letterario Luigi Pirandello – piazzale Caos – Agrigento, prendera’ via la manifestazione “Sogno di Natale” organizzata dal responsabile l’ing. Bernardo Stefano Barone e da Ada Giordano.

La Manifestazione prevede tante attivita’ per bambini con “Imparo Creando” e la presenza di stand per la degustazione di cannoli alla ricotta preparati al momento dello Chef Giovanni Mangione, vino locale, panini con la milza e tante golosita’.

Le aziende agricole di Pianeta Mercati esporranno la loro produzione che va dagli ortaggi alla frutta fresca, ricotta calda, dalla frutta secca al vino, dai biscotti alla pasta fresca, dall’olio alle olive e conserve.

Appuntamento a partire dalle 9,30