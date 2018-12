Tennis agrigentino amatoriale ancora in fermento: stipulato accordo tra il Circuito TPRA e la Gazzetta dello Sport

Partono i primi tornei Gazzetta Challenge.

Il primo nei campi del circolo Passione Tennis di Sciacca fino al 9 dicembre ed a seguire dal 13 dicembre l’evento nazionale del Challenge Gazzetta dello Sport in moltissimi circoli d’Italia in contemporanea e ad Agrigento presso il Circolo Tennis Agrigento di via De Gasperi. L’evento, il primo nella storia del tennis amatoriale, sarà seguito non solo dalla “Gazzetta dello Sport”, noto giornale sportivo nazionale, ma anche dalla Federtennis con la televisione Supertennis, che sarà presente in moltissimi circoli d’Italia.

A questo punto non si può che fare gli auguri di uno splendido torneo al Passione Tennis di Sciacca ed al circolo Tennis di Agrigento, unici circoli della provincia di Agrigento ad organizzare tale evento di carattere nazionale e con uno sponsor di tutto livello quale la Gazzetta dello Sport.

Intanto domani 4 dicembre inizia il torneo con le qualificazioni al circolo Passione Tennis Sciacca e lo spettacolo pur se amatoriale non mancherà di certo.