Ancora un netto successo per la Seap Aragona contro il Castelvetrano

Una caparbia Seap Aragona centra la quarta vittoria di fila nel campionato di serie B2. Le biancazzurre hanno battuto, in trasferta, il Castelvetrano per 3-0 con questi parziali: 25-18, 25-16, 25-22. Il sestetto di coach Francesco Eliseo ha dominato i primi due set. Il terzo, invece, è stato equilibrato e combattuto fino al termine. La Seap Aragona ha giocato bene in ogni fondamentale, portando a punti tutte le giocatrici utilizzate nel corso della partita. Muro e attacco sono stati impeccabili. La ricezione e la difesa hanno raggiunto buone percentuali. In campo sono scese inizialmente Baruffi in regia, Biccheri opposto, Do Nascimento e Cammisa martelli ricevitori, Composto e Macedo centrali, con Marangon nel ruolo di libero. Nel terzo set spazio alla schiacciatrice Falcucci al posto dell’italo-brasiliana Do Nascimento. Con questa ennesima vittoria, la sesta in campionato con il massimo scarto, la Seap Aragona sale in classifica a quota 18 punti e continua l’inseguimento alla capolista Santa Teresa di Riva, in vetta con 21 punti. Al seguito della squadra, oltre al presidente Nino Di Giacomo, anche il main sponsor, Sergio Vella, della Seap.

Questo il tabellino del match:

Castelvetrano: Saladino 2, Cintura 8, Grassadonia 4, Mattozzi 3, Vullo 9, Crescente 5, Luraghi (L), Patti n.e. All’.: Enzo Calcaterra

Seap Aragona: Baruffi 4, Composto 7, Macedo 9, Falcucci 3, Cammisa 18, Biccheri 19, Do Nascimento 4, Marangon (L), Messina n.e., Cusumano n.e., Valente n.e., Gabriele n.e., Sicorello n.e. All.: Francesco Eliseo.