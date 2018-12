“Caos differenziata”, oggi inizia il ritiro dei residui di secco

L’assessore comunale all’ecologia, Nello Hamel informa che nella giornata di oggi 1° dicembre 2018 si inizierà il recupero dei rifiuti indifferenziati residuati di giovedi’ 29 novembre 2018.

“Abbiamo invitato i cittadini a stare attenti alla corretta differenziazione – scrive Hamel in un messaggio inoltrato sui social – ed ora elimineremo tutti i rifiuti non raccolti che, in gran parte sono stati depurati. Attenzione – ammonisce l’assessore – giovedì prossimo il conferimento dell’indifferenziato secco residuo deve essere perfetto perche’ ci saranno i vigili urbani e potranno scattare delle sanzioni”.

Il messaggio di Hamel prosegue con “alcuni consigli per giovedì: non inserire i piatti di plastica e le vaschette di polistirolo, queste vanno passate con un tovagliolo e messe con la plastica, non inserire i cartoni della pizza il cui coperchio va nella carta e la parte unta d’olio tagliata a pezzi nell’umido”.

Nel frattempo, i cittadini lamentano la scarsa vena comunicativa dell’Amministrazione. Messaggi tardivi e addirittura contrastanti con quanto riportato sui depliant rilasciati al momento della consegna dei mastelli.

C’è anche il problema di chi, pur differenziando, è costretto a fare i conti con gli incivili che lasciano i sacchi in prossimità dei portoni di ingresso o dei cancelli dei palazzi.

Ci si chiede, visto che i mastelli sono dotati di codice identificativo, se non sia il caso di iniziare a verificare chi effettui la differenziata e chi non esponga mai i propri mastelli (ammesso che siano stati ritirati).