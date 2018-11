Cocaina smerciata nei mercati, arresti in Sicilia e Calabria

E’ scattata alle prime luci dell’alba, una vasta operazione antidroga, battezzata ‘Lampedusa’, della Polizia di Stato di Palermo che ha interessato la Sicilia e la Calabria.

Numerose le misure in corso di esecuzione da parte degli agenti della Squadra Mobile di Palermo con quelli delle Questure di Agrigento, Reggio Calabria e Siracusa. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia – ha fatto luce su un traffico di cocaina che dalla Calabria veniva acquistata dal gruppo palermitano e tramite pusher smistata anche in provincia di Agrigento, arrivando addirittura all’isola di Lampedusa.

Lo smercio dello stupefacente nelle varie province era garantito da corrieri, di professione commercianti ambulanti ma pusher di fatto che, per la loro professione ufficiale, raggiungevano i mercati rionali riuscendo a spostare la droga senza destare sospetto. Nel corso delle indagini e’ emerso che, pur provenendo la maggior parte dello stupefacente dalla Calabria, non mancavano fonti di approvvigionamento locali, come per esempio, la piantagione di marijuana scoperta e sequestrata in territorio di Villafrati nel 2017 e “curata” da un soggetto alle dirette dipendenze di uno dei principali esponenti dell’associazione.