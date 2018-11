Corruzione a Naro: l’assessore arrestato vantava amicizie mafia

“Le famiglie mafiose di Naro mi hanno fatto presente che la protezione e’ necessaria”. L’assessore ai Rifiuti del Comune di Naro, Francesco Lisinicchia, per rafforzare le pressioni all’indirizzo dell’impresa che aveva in appalto un servizio di nettezza urbana, alla quale avrebbe voluto imporre la stipula di un contratto di vigilanza, avrebbe millantato anche amicizie con esponenti della criminalita’ organizzata. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, illustrando in una conferenza stampa, insieme al pm Chiara Bisso, i dettagli dell’operazione che ha portato agli arresti domiciliari del consigliere comunale, nonche’ componente dimissionario della giunta, accusato di “tentativo di indebita induzione a dare o promettere utilita’”.

Il provvedimento fa riferimento a una serie di pressioni esercitate sul titolare della ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, per ottenerne la stipula di un contratto di guardiania, per oltre 65 mila euro annui, a favore di un compiacente istituto di vigilanza privata del Palermitano. Velate minacce di provvedimenti sanzionatori, a fronte di generiche mancanze nell’assolvimento del servizio di raccolta, nonche’ allusioni a possibili danneggiamenti dei mastelli destinati alla raccolta differenziata. Il magistrato Vella ha spiegato: “L’imprenditore si e’ presentato in caserma accompagnato dal presidente di un’associazione antiracket di Gela, i carabinieri e la Procura, in meno di un mese, gli hanno dato la risposta che meritava con un’indagine breve ma solida, durante la quale sono state raccolte prove con intercettazioni audio e video. Lo Stato e’ presente e continuera’ a dare le risposte alla gente per bene”. Il procuratore aggiunto tiene in mano una lettera: “Questa e’ arrivata oggi ed e’ l’ultima di una lunga serie, e’ un anonimo che racconta di presunte malefatte in un Comune facendo nomi e cognomi. Sarebbe il caso di smetterla con gli anonimi e metterci la faccia come ha fatto l’imprenditore di Naro. Gli anonimi sono difficilmente verificabili, chi deve denunciare lo faccia senza esitazioni e avra’ dalle istituzioni un’adeguata risposta”.