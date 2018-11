All’Akragas Futsal il premio dell’Anno Ussi “Mario Vannini”

L’Unione della Stampa Sportiva Italiana, ha conferito il “Premio dell’Anno Mario Vannini” all’ASD Akragas Futsal.

La scelta è ricaduta sulla società agrigentina che rappresenta un esempio di serietà e programmazione. Lo dimostrano le tre promozioni ottenute in appena quattro anni di vita e la decisione di “investire” sui giovani con le formazioni che disputano i campionati federali Esordienti, Under 15 (provinciale), Under 17 (regionale), Under 19 (nazionale) e la squadra femminile che disputa il campionato UISP.

Il Premio sarà consegnato nel corso della cerimonia che si terrà il giorno 18 dicembre 2018, ore 17.30, presso il Teatro Garibaldi, Piazza Umberto I Enna.