Aggiudicata la gara per il servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto dei servizi di pulizia dei locali pubblici dell’Ente. La gara è stata effettuata tramite il MEPA (Mercato Elettrico della Pubblica Amministrazione) con il sistema della Richiesta d’Offerta, e dopo l’esame delle offerte tecniche ed economiche delle imprese partecipanti è stata aggiudicata alla LOUIS s.r.l. di Santa Lucia del Mela (ME) (punteggio complessivo 78,33 quale somma di offerta tecnica ed economica) per un importo contrattuale complessivo di 81.065,56 euro per un anno, comprensivo di 1.065,57 euro per oneri di sicurezza. Seconda in graduatoria la ditta BSF di Caltanissetta (punteggio 70,48).

Scade invece alle ore 9.00 del prossimo 20 dicembre il termine per la presentazione delle offerte per la procedura aperta relativa ai servizi assicurativi dell’Ente per un anno (Lotto 1-R.C. Patrimoniale e Lotto 2-Infortuni Cumulativa) dell’importo complessivo a base d’asta di 18.500,00 euro.