L’Anas conferma: da domani doppio senso di circolazione nella galleria Santa Lucia

A partire dalle ore 8 di domani, giovedì 29 novembre, sarà aperta al traffico a doppio senso di circolazione la canna in direzione Agrigento della galleria Spinasanta, sulla strada statale 118 “Corleonese Agrigentina”.

I veicoli provenienti da Palermo sulla ex SS189 e diretti a Raffadali potranno, seguendo le indicazioni, imboccare la galleria immettendosi sulla statale 122 in direzione Caltanissetta e uscendo alla prima rampa utile, per invertire la marcia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.