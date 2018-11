Girgenti Acque rivendica la propria integrità morale e professionale e chiede rispetto per tutti coloro che vi lavorano

Riceviamo e pubblichiamo:

Il gruppo dirigente, i lavoratori ed i collaboratori di Girgenti Acque S.p.A. manifestano la propria solidarietà nei confronti del Presidente Marco Campione che ha sempre dimostrato – anche nel difficile momento che lo ha portato alla scelta di rassegnare le proprie dimissioni – grande rispetto nei confronti delle regole e delle Istituzioni.

E’ doveroso rivendicare l’integrità morale e professionale di Marco Campione e di tutti coloro che incessantemente hanno prestato e continuano a prestare quotidianamente, con abnegazione, professionalità e trasparenza, la loro opera nello svolgimento di un servizio pubblico essenziale a favore della collettività.

L’esperienza e la competenza, acquisite e sviluppate in questi anni di gestione dal personale della Società (ognuno con la propria funzione), non devono essere vanificate in quanto costituiscono un patrimonio professionale indispensabile per la gestione del servizio idrico integrato a beneficio della collettività della Provincia di Agrigento.